500盤2023／真正秒殺！1分鐘訂位額滿 AKAME最難訂位獎

inline最難訂位獎

AKAME

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

AKAME有多難訂位？inline表示，餐廳過去開放inline線上訂位時，累積超過100萬流量上線訂位，AKAME締造了短短1分鐘即預約額滿、搶位成功率不到1%的成績。

主廚彭天恩，將原民料理摩登演譯，以窯燒直火烹調台灣在地食材與山林野菜，不只活絡了部落經濟，更逆勢拼出偏鄉裡的餐飲奇蹟。因時近中秋前夕，台東往返台北交通困難，主廚雖未到場，但預錄了一段影片感謝大家，影片中，他手拿搖搖杯，邊搖邊轉身，除了感謝，「也希望大家繼續支持所有餐飲同行。」

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店