秋季美容展中秋連假開展 一票暢遊美容展x旅展x家具展

美業指標的美容化妝品展，9月29日起於台北世貿一館盛大展開，本次美容展匯集超過百大國內外最具影響力的美業廠商，知名美容美甲美睫品牌聯手釋出各式展場專屬優惠，最低價下殺1折起。

打造最優惠、好逛的美妝狂歡慶典，此次展覽更與台北秋季旅展及新世紀家具精品展結合，匯聚近百大品牌聯合展出全館超過500攤，一票可暢遊三個展覽，包括美容展、旅展及家具展，除了可以買到超殺低價美妝保養品外，也可以開始計畫下半年度出遊旅行一次滿足。

嚴選美業陣容聯合登場，由愛給予(攤位編號：A1016)代理「LOLANE」是來自泰國的第一大髮品品牌的草本純萃洗髮精1000ml原價390元，展場優惠價150元；安諾萊雅(攤位編號：A526)再生花蜜微導晶萃原價2,980元，現場優惠價894元。秋季換季最需要保養肌膚讓皮膚深層保濕、提升肌膚彈性及飽滿度，來自BRIOLINS碧歐倫思(攤位編號：A812)推出換季保養的水嫩靚透粉底液原價790元，現場優惠價553元。