紐約大都會藝術博物館 X 江詩丹頓 翻開全新合作篇章

藝術與精品的聯名時有所聞，但唯有具備真正影響力、具有美學高度的聯名，才有足以傳世、討論得真切價值。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣布，將與紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art-the MET）展開長期的深入合作，不僅將推出聯名的限量時計，同時將合作導師計畫，以延續知識、藝術的薪火傳承。

江詩丹頓全球行政總裁Louis Ferla為此表示，「此次江詩丹頓與享負盛譽的大都會藝術博物館正式建立合作夥伴，彰顯了雙方對傳承專業知識、守護藝術技藝的共同使命。 」於此同時，紐約大都會藝術博物館館長Max Hollein則回應，很高興能與江詩丹頓合作，除了謝謝品牌對大都會藝術博物館的支持，並期待在未來展開一系列具有特色的合作專案，同時推動藝術和教育的蓬勃發展。

江詩丹頓是於1755年於瑞士成立的高級鐘表品牌，歷史傳承近270年，也是少數即便歷經1970年代石英危機仍持續運作的高級製表廠，近期話題之作更有一款VIP委託、裝載於勞斯萊斯轎車內的獨一無二專屬時計。同時江詩丹頓近年也積極與不同世界頂尖藝術展館合作，例如藝術大師系列Métiers d’Art系列便有由法國羅浮宮（Musée du Louvre）合作，將館方藏品以琺瑯彩繪等多重工藝還原在手表面盤的方寸之間，並使用江詩丹頓的高複雜機械機芯，因而帶來唯美、古典、極具藝術涵養的絕美藏品。

本次江詩丹頓宣佈與紐約大都會藝術博物館合作（MET）合作，形同將與世界知名博物館的合作觸角，由歐洲延展到了美洲。事實上，江詩丹頓早在1921年便曾推出經典的American 1921腕表，展現出鮮明的幾何美學。同時江詩丹頓與紐約大都會藝術博物館也都熱衷於教育和知識的傳承，例如江詩丹頓便透過「One of Not Many卓爾不群」導師企劃，媒合不同專業領域導師與新銳的技藝與態度延續，而紐約大都會藝術博物館則每年舉辦超過29,000項包含工作坊、藝術創作體驗、獎學金計劃、高中及大學實習專案，以及針對殘障訪客的無障礙計劃。