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紐約大都會藝術博物館 X 江詩丹頓 翻開全新合作篇章

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓先前甫於上海「鐘表與奇蹟」表展期間發表的Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists系列，透過精雕、琺瑯彩繪等多重工藝，探究19世紀博物學家的壯闊旅途。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓先前甫於上海「鐘表與奇蹟」表展期間發表的Métiers d’Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists系列，透過精雕、琺瑯彩繪等多重工藝，探究19世紀博物學家的壯闊旅途。圖／江詩丹頓提供

藝術與精品的聯名時有所聞，但唯有具備真正影響力、具有美學高度的聯名，才有足以傳世、討論得真切價值。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣布，將與紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art-the MET）展開長期的深入合作，不僅將推出聯名的限量時計，同時將合作導師計畫，以延續知識、藝術的薪火傳承。

江詩丹頓全球行政總裁Louis Ferla為此表示，「此次江詩丹頓與享負盛譽的大都會藝術博物館正式建立合作夥伴，彰顯了雙方對傳承專業知識、守護藝術技藝的共同使命。 」於此同時，紐約大都會藝術博物館館長Max Hollein則回應，很高興能與江詩丹頓合作，除了謝謝品牌對大都會藝術博物館的支持，並期待在未來展開一系列具有特色的合作專案，同時推動藝術和教育的蓬勃發展。

江詩丹頓是於1755年於瑞士成立的高級鐘表品牌，歷史傳承近270年，也是少數即便歷經1970年代石英危機仍持續運作的高級製表廠，近期話題之作更有一款VIP委託、裝載於勞斯萊斯轎車內的獨一無二專屬時計。同時江詩丹頓近年也積極與不同世界頂尖藝術展館合作，例如藝術大師系列Métiers d’Art系列便有由法國羅浮宮（Musée du Louvre）合作，將館方藏品以琺瑯彩繪等多重工藝還原在手表面盤的方寸之間，並使用江詩丹頓的高複雜機械機芯，因而帶來唯美、古典、極具藝術涵養的絕美藏品。

本次江詩丹頓宣佈與紐約大都會藝術博物館合作（MET）合作，形同將與世界知名博物館的合作觸角，由歐洲延展到了美洲。事實上，江詩丹頓早在1921年便曾推出經典的American 1921腕表，展現出鮮明的幾何美學。同時江詩丹頓與紐約大都會藝術博物館也都熱衷於教育和知識的傳承，例如江詩丹頓便透過「One of Not Many卓爾不群」導師企劃，媒合不同專業領域導師與新銳的技藝與態度延續，而紐約大都會藝術博物館則每年舉辦超過29,000項包含工作坊、藝術創作體驗、獎學金計劃、高中及大學實習專案，以及針對殘障訪客的無障礙計劃。

未來雙方將展開藝術家駐地計劃、豐富的專案合作，而江詩丹頓還將從MET館藏中得到靈感，重新化為時計的創作。由於MET被譽為世界三大博物館之一，館藏超過200萬件，並概分為「繪畫及印刷品館部」、「服裝研究館部」、「亞洲藝術館部」、「非洲、大洋洲、美洲藝術館部」、「武器和盔甲館部」、「古代近東藝術館部」、「美國油畫與雕塑館部」、「美國裝飾藝術館部」。未來江詩丹頓將從MET中的哪件館藏轉譯為表款面盤創作，能盡情演繹品牌工藝高峰、也反應美洲藝術文化的亮點？且讓時間緩和孕育，最後給出令人驚豔、極具賞玩價值的美的回應。

大都會藝術博物館館長暨行政總裁Max Hollein（左）與江詩丹頓全球行政總裁Louis Ferla，正是促成此一重要合作的藝術舵手。圖／江詩丹頓提供
大都會藝術博物館館長暨行政總裁Max Hollein（左）與江詩丹頓全球行政總裁Louis Ferla，正是促成此一重要合作的藝術舵手。圖／江詩丹頓提供
紐約大都會藝術博物館（MET）的館藏超過200萬件，並概分為「繪畫及印刷品館部」、「服裝研究館部」、「亞洲藝術館部」、「非洲、大洋洲、美洲藝術館部」、「武器和盔甲館部」、「古代近東藝術館部」、「美國油畫與雕塑館部」、「美國裝飾藝術館部」。圖／江詩丹頓提供
紐約大都會藝術博物館（MET）的館藏超過200萬件，並概分為「繪畫及印刷品館部」、「服裝研究館部」、「亞洲藝術館部」、「非洲、大洋洲、美洲藝術館部」、「武器和盔甲館部」、「古代近東藝術館部」、「美國油畫與雕塑館部」、「美國裝飾藝術館部」。圖／江詩丹頓提供
紐約大都會藝術博物館除了館藏驚人，每年並舉辦超過29,000場次的工作坊、藝術創作體驗、獎學金計劃、實習專案與服務身障訪客的無障礙計劃。圖／江詩丹頓提供
紐約大都會藝術博物館除了館藏驚人，每年並舉辦超過29,000場次的工作坊、藝術創作體驗、獎學金計劃、實習專案與服務身障訪客的無障礙計劃。圖／江詩丹頓提供
成立於1755年的江詩丹頓，是歷史與營運持續未間斷的極少數200年歷史以上瑞士高級製表廠。圖／江詩丹頓提供
成立於1755年的江詩丹頓，是歷史與營運持續未間斷的極少數200年歷史以上瑞士高級製表廠。圖／江詩丹頓提供

博物館 紐約 藝術館

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