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24春夏時裝周／邵雨薇扮優雅女伶 流露寶格麗羅馬光輝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供

源自義大利羅馬的頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）2024春夏配件系列發表會，這次別開生面移至巴黎舉辦。除了稍早搶先曝光的全新BVLGARI ROMA包，本季聚焦羅馬這座「永恆之城」，將賦予羅馬輝煌生命力的「光」作為主角，從清晨的純淨光彩、正午生機勃勃的閃耀光芒以及日落前的性感色調中汲取靈感，開啟一段Roman Lights羅馬光輝的瑰麗之旅。台灣女星邵雨薇也搶先上手寶格麗BVLGARI ROMA全新包款，展現時尚優雅女伶風範。

台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供

主打的全新設計BVLGARI ROMA，以羅馬大寫字母的寶格麗LOGO的金屬裝飾元素，與圓弧狀的頂部提把構成完整圓形，與在硬挺寬敞的包身與金屬裝飾的曲線之間，達到完美平衡。包款選用頂級小牛皮製作，強化其原有的柔軟質地與奢華外表，金屬部件像是骨董金與亮面鍍鈀等不同的金屬處理，搭配簡約的單色調風格，以豐富細節完美融合日常功能與羅馬美學。包括鮮豔祖母綠色、桃紅碧璽色、番紅花琥珀色、霧灰蛋白石色、象牙蛋白石色、甘草石榴石色等如彩色寶石般繽紛的調色盤，預計將會是未來的日常經典包款。

BVLGARI Serpenti Forever Baia肩揹包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Baia肩揹包。圖／寶格麗提供

身為珍稀皮革的珠寶商 (Jeweller of Precious Skin)，寶格麗以看待珍貴寶石的嚴謹態度處理鴕鳥皮、蜥蜴皮和水蛇皮等珍稀「皮革寶石」，透過巧妙和獨特工藝創造獨特的視覺，例如裝飾金色串珠的刺繡包款，擺動之間營造出Rays of light光影效果；超過20,000顆水晶以結合珠寶工法的「水晶閃耀工藝」在多種 Serpenti包款上釋放出迷人的光芒。寶格麗經典的Cabochon蛋面切割則變身大膽的金屬鉚釘裝飾，釋放出具有奢華搖滾氛圍的誘人光芒。

寶格麗2024春夏系列配件以各種寶石色調演繹羅馬光輝。圖／寶格麗提供
寶格麗2024春夏系列配件以各種寶石色調演繹羅馬光輝。圖／寶格麗提供

除了頂級奢華的工藝，品牌最富盛名的靈蛇Serpenti系列亦隨著日常配搭持續進化，Serpenti Top Handle手提肩背包首次推出小型尺寸、另有設計日夜皆宜的Serpenti Forever單肩包，Serpenti Baia Mini包則首次以俏皮的小皮件亮相，呈現更為多元並貼近日常的配搭方式。而本季織品系列則透過品牌的美學密碼，強調光線與色彩的相互作用，並且推出寶格麗140 週年特別版圖案，慶祝品牌與永恆之城羅馬密不可分的繾綣情誼。

BVLGARI Serpenti Forever Ray of Light象牙蛋白色肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Ray of Light象牙蛋白色肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever金色鴕鳥皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever金色鴕鳥皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Baia閃耀鑽石Metropolitan小牛皮迷你肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Baia閃耀鑽石Metropolitan小牛皮迷你肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever水晶閃耀海藍寶石色小牛皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever水晶閃耀海藍寶石色小牛皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Ray of Light象牙蛋白色迷你托特包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Ray of Light象牙蛋白色迷你托特包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA 桃紅碧璽色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA 桃紅碧璽色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA海藍寶石色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA海藍寶石色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti海藍寶石色月光珍珠鱷魚皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti海藍寶石色月光珍珠鱷魚皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever多彩蜥蜴皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever多彩蜥蜴皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever海藍寶石色肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever海藍寶石色肩背包。圖／寶格麗提供
寶格麗2024春夏系列SINUOUS CHAIN絲巾。圖／寶格麗提供
寶格麗2024春夏系列SINUOUS CHAIN絲巾。圖／寶格麗提供
寶格麗2024春夏系列ROMAN LIGHTS絲巾。圖／寶格麗提供
寶格麗2024春夏系列ROMAN LIGHTS絲巾。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供

羅馬 寶格麗 邵雨薇

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