24春夏時裝周／邵雨薇扮優雅女伶 流露寶格麗羅馬光輝

源自義大利羅馬的頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）2024春夏配件系列發表會，這次別開生面移至巴黎舉辦。除了稍早搶先曝光的全新BVLGARI ROMA包，本季聚焦羅馬這座「永恆之城」，將賦予羅馬輝煌生命力的「光」作為主角，從清晨的純淨光彩、正午生機勃勃的閃耀光芒以及日落前的性感色調中汲取靈感，開啟一段Roman Lights羅馬光輝的瑰麗之旅。台灣女星邵雨薇也搶先上手寶格麗BVLGARI ROMA全新包款，展現時尚優雅女伶風範。

台灣女星邵雨薇出席2024春夏巴黎時裝周，演繹寶格麗BVLGARI ROMA全新包款。圖／寶格麗提供

主打的全新設計BVLGARI ROMA，以羅馬大寫字母的寶格麗LOGO的金屬裝飾元素，與圓弧狀的頂部提把構成完整圓形，與在硬挺寬敞的包身與金屬裝飾的曲線之間，達到完美平衡。包款選用頂級小牛皮製作，強化其原有的柔軟質地與奢華外表，金屬部件像是骨董金與亮面鍍鈀等不同的金屬處理，搭配簡約的單色調風格，以豐富細節完美融合日常功能與羅馬美學。包括鮮豔祖母綠色、桃紅碧璽色、番紅花琥珀色、霧灰蛋白石色、象牙蛋白石色、甘草石榴石色等如彩色寶石般繽紛的調色盤，預計將會是未來的日常經典包款。

BVLGARI Serpenti Forever Baia肩揹包。圖／寶格麗提供

身為珍稀皮革的珠寶商 (Jeweller of Precious Skin)，寶格麗以看待珍貴寶石的嚴謹態度處理鴕鳥皮、蜥蜴皮和水蛇皮等珍稀「皮革寶石」，透過巧妙和獨特工藝創造獨特的視覺，例如裝飾金色串珠的刺繡包款，擺動之間營造出Rays of light光影效果；超過20,000顆水晶以結合珠寶工法的「水晶閃耀工藝」在多種 Serpenti包款上釋放出迷人的光芒。寶格麗經典的Cabochon蛋面切割則變身大膽的金屬鉚釘裝飾，釋放出具有奢華搖滾氛圍的誘人光芒。

寶格麗2024春夏系列配件以各種寶石色調演繹羅馬光輝。圖／寶格麗提供