環球購物中心周年慶10/5開跑 吃美食也可賺10％回饋

疫後人潮回流，Global Mall環球購物中心今年1至8月業績成長超過25％，當中板橋、南港、新左營車站店以及林口A9、桃園A8、A19機捷店等軌道店型人潮、業績更是大幅成長30%以上，超越疫情前表現。年度大檔周年慶將於10月5日至18日展開，主打線上線下雙回饋最高30%，並首度推出「餐飲」滿額10%回饋。

面對川流不息的人潮，引進豐富、特色餐飲更是車站店型、機捷店型的重點項目。以「我家牛排」今年6月下旬在環球購物中心林口A9店開出全台最大店後，在沙拉吧吃到飽與懷舊情懷帶動下，每月交易數超過萬筆、每月業績近1,700萬，帶動A9人潮成長超過200%，集客效益驚人。「橋村炸雞」進駐環球板橋車站後，也創造排隊話題。因為餐飲成為集客利器，環球購物中心今年周年慶也首度納入「餐飲」滿額回饋。

環球購物中心首波周年慶於10月5日至18日展開共推出三大回饋，「線上線下雙回饋最高30%」：持GMpay綁定Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3,000元最高送900元(600元實體電子商品禮券+300元環球Online抵用券)；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站滿2,000元最高送600元(400元實體電子商品禮券+200元環球Online抵用券)；「加碼點數放大」：10月18日當日會員單筆消費滿額享點數18倍送，新北中和、桃園A8、A19及屏東市為滿2,000元，板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費滿1,000元可享。

另有「多元業種滿額贈」：新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定家電、健康器材專門店當日消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券；因應10月連假出遊、聚餐需求，加碼推出餐飲回饋達10%，新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定餐飲櫃位單筆消費滿800元送80元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站餐飲單筆消費滿500元送50元電子商品禮券。

因應旅遊熱潮，環球購物中心會員10月5日至31日於全台八店或環球Online單筆消費滿888元即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中價值10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15、Samsonite旅行箱、AirPods Pro第二代、環球禮券3,000元等獎。今年也特別與「三麗鷗」三大經典人氣角色Hello Kitty、美樂蒂及酷洛米合作推出主題樂園、快閃店與Hello Kitty聯名會員禮。