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響應手機回收循環月！三星10月推指定通路回收廢棄手機加碼抽Samsung Galaxy Z Flip5

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
響應環境部資源循環署每年舉辦的手機回收循環月活動，三星宣布加碼抽Samsung Galaxy Z Flip5（256GB），於10月1日至10月31日期間至全台75間三星智慧館門市、14間三星維修服務中心回收廢棄手機，不限品牌，並於活動官網完成登錄流程即可參加抽獎。圖／三星提供
響應環境部資源循環署每年舉辦的手機回收循環月活動，三星宣布加碼抽Samsung Galaxy Z Flip5（256GB），於10月1日至10月31日期間至全台75間三星智慧館門市、14間三星維修服務中心回收廢棄手機，不限品牌，並於活動官網完成登錄流程即可參加抽獎。圖／三星提供

身為全球科技產業領導品牌，三星持續推動永續發展，運用創新科技綠化整個產品生命週期，從生產原料、包材、以至生命週期結束，皆以減量（Reduce）、再利用（Reuse）、循環再造（Recycle）的3R原則為目標，致力落實永續日常。今年，台灣三星電子與財團法人黑潮文教基金會合作，積極推動手機回收活動，每回收一台不限品牌的廢棄手機並於活動官網完成登錄，即回饋100元支持財團法人黑潮文教基金會，關懷海洋環境、生態、及文化永續教育。

為響應環境部資源循環署每年舉辦的手機回收循環月活動，鼓勵消費者實際參與行動，三星再宣布10月份加碼抽2023年最新旗艦摺疊機Samsung Galaxy Z Flip5（256GB），消費者於10月1日至10月31日期間至全台75間三星智慧館門市、14間三星維修服務中心回收廢棄手機，不限品牌，只要於活動官網完成登錄流程即可參加抽獎。

三星自2022年宣布全新環保方針「永續日常（Everyday Sustainability）」，自此便不遺餘力朝此願景邁進，積極將環保使命融入科技研發與產品創新中。三星的永續措施從原物料的取得、回收和廢棄處理，全面強化產品生命週期中的資源循環再利用。此次作為加碼抽獎的新一代摺疊旗艦Samsung Galaxy Z Flip5亦符合品牌對環境保護的承諾，除了較前一代採用2倍以上回收材料製成的關鍵裝置元件，包裝盒亦以百分之百再生紙質製成；軟體方面並可獲得5年安全升級與4代的OS作業系統升級。眾多用心的環保作為，在在降低對環境的衝擊，實踐企業淨零承諾。

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