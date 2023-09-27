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7-ELEVEN推中秋「3大懶人優惠攻略」！「烤肉專區」就近補給

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN瞄準應景烤肉需求，祭出3大懶人烤肉優惠攻略，成為民眾出遊和烤肉時光的最佳補給站。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準應景烤肉需求，祭出3大懶人烤肉優惠攻略，成為民眾出遊和烤肉時光的最佳補給站。圖／7-ELEVEN提供

連續3天的中秋假期即將到來，7-ELEVEN瞄準應景烤肉需求，祭出3大懶人烤肉攻略，同時將強化風景區、交通轉運、幹道及住宅型商圈等門市備貨量，以優惠活動讓民眾歡度佳節省荷包，搶攻團聚商機。

●攻略一：7-ELEVEN「哈燒專櫃」指定支付限時享哈燒全品項買1送1

如果不想大費周章又要有過節儀式感，到超商就能品嚐到米其林餐盤推薦的日式燒鳥細緻美味！7-ELEVEN於近80間門市設置的哈燒專櫃，販售串燒及烤物共超過10款品項，並於9月28日至10月1日連續4天展開icash 2.0或icash Pay支付享哈燒全品項買1送1優惠活動，省去備料燒烤時間，最快40秒就能品嚐現烤美味。

中秋節7-ELEVEN「星級饗宴」品牌首度進軍人氣熱食「哈燒專櫃」，與連續10年在《東京米其林指南》榮獲一星的日本「Toriki」燒鳥專門店海外唯一分店「台北鳥喜」攜手合作，兩款新品的美味秘密是由「台北鳥喜」料理長指導獨門醬汁，「烤翅小腿」（售價39元）及珍稀部位「膝軟骨」（售價55元），將雞肉烤到外酥內嫩口感，鹹香涮嘴；另外全新推出「古早味烤雞腿」，嚴選在地雞腿肉，高溫烘烤鎖住肉汁，金黃外皮香脆、肉質鮮嫩多汁，售價65元。「哈燒專櫃」店址查詢：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx。

●攻略二：烤肉用品、土司、肉品7-ELEVEN就近買　省時省力又划算

因應今年許多河濱公園開放，烤肉再度成為中秋團聚的重要活動，7-ELEVEN設立便利民眾採買的「烤肉專區」，特別是住宅型、河濱公園附近等門市，民眾多有臨時性補給用品需求，7-ELEVEN集結木炭等烤肉用品、餐具以及廚房紙巾等3大類週邊必備小物，方便消費者快速購買烤肉必備用品，10月3日前還有指定萬家香醃烤肉醬、調味料等食調商品第2件6折優惠。

7-ELEVEN也集結冷凍生鮮、冷藏吊掛肉品、適合搭配的蔬菜（玉米筍／金針菇）以及烤肉必備的土司，即日起至10月3日推出指定商品任選兩件88折活動。即日起至10月2日於OPEN POINT APP「行動隨時取」結合大杯美式咖啡、大杯拿鐵搭配熱門新感覺夾心土司限量推出秋日輕享組合餐，最高可省下151元。

為方便大量採買民眾盛裝商品，7-ELEVEN首次以人氣大明星OPEN將為主題開發「100%再生材質環保購物袋」，以回收寶特瓶紗製成，原料具國際GRS環保認證，採買隨身袋著走、還能永續愛地球。

●攻略三：植物肉燒肉、全素香腸、醬料　「天素地蔬複合店」讓吃素也能烤

連假期間適逢10月1日世界素食日，7-ELEVEN讓素食者也能加入烤肉族行列，全台超過百間「天素地蔬複合店」規劃烤肉專區，販售素香腸、超商獨家販售植物肉製成的燒肉、素食醬料、適合搭配的開胃菜等商品，讓茹素的民眾過節不孤單。

不僅如此，7-ELEVEN天素地蔬與陽明春天共同開發鮮食新品「椒麻醬拌麵」；「天素地蔬複合店」也祭出連假好康「歡慶100店零食大禮包」內含7款複合店暢銷零食，優惠價222元，下殺68折現省百元，限量售完為止。

7-ELEVEN全台門市也自即日起至10月17日祭出9款指定素食泡麵第2件8折優惠，購買「統一麵小時光麵館青蔬椒麻麵」以及「巷口拌麵」更加贈OPEN POINT點數，多種好康優惠邀請民眾一起響應世界素食日。

中秋連假期間適逢10月1日世界素食日，7-ELEVEN全台超過百間「天素地蔬複合店」規劃烤肉專區，並限量祭出連假好康「歡慶100店零食大禮包」。圖／7-ELEVEN提供
中秋連假期間適逢10月1日世界素食日，7-ELEVEN全台超過百間「天素地蔬複合店」規劃烤肉專區，並限量祭出連假好康「歡慶100店零食大禮包」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於9月28日至10月1日連續4天展開icash 2.0或icash Pay支付享哈燒全品項買1送1優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於9月28日至10月1日連續4天展開icash 2.0或icash Pay支付享哈燒全品項買1送1優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市即日起至10月17日祭出9款指定素食泡麵第2件8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市即日起至10月17日祭出9款指定素食泡麵第2件8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN讓素食者也能加入烤肉族行列，全台超過百間「天素地蔬複合店」規劃烤肉專區，販售素香腸、超商獨家販售植物肉製成的燒肉、素食醬料、適合搭配的開胃菜等商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN讓素食者也能加入烤肉族行列，全台超過百間「天素地蔬複合店」規劃烤肉專區，販售素香腸、超商獨家販售植物肉製成的燒肉、素食醬料、適合搭配的開胃菜等商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈燒專櫃」全新推出古早味烤雞腿，嚴選在地雞腿肉，高溫烘烤鎖住肉汁，金黃外皮香脆、肉質鮮嫩多汁，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「哈燒專櫃」全新推出古早味烤雞腿，嚴選在地雞腿肉，高溫烘烤鎖住肉汁，金黃外皮香脆、肉質鮮嫩多汁，售價65元。圖／7-ELEVEN提供
即日起至10月2日OPEN POINT APP「行動隨時取」結合大杯美式咖啡、大杯拿鐵搭配熱門新感覺夾心土司限量推出秋日輕享組合餐，最高可省下151元。圖／7-ELEVEN提供
即日起至10月2日OPEN POINT APP「行動隨時取」結合大杯美式咖啡、大杯拿鐵搭配熱門新感覺夾心土司限量推出秋日輕享組合餐，最高可省下151元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於9月28日至10月1日連續4天展開icash 2.0或icash Pay支付享哈燒全品項買1送1優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於9月28日至10月1日連續4天展開icash 2.0或icash Pay支付享哈燒全品項買1送1優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN設立便利民眾採買的「烤肉專區」，特別是住宅型、河濱公園附近等門市，方便消費者快速購買烤肉必備用品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN設立便利民眾採買的「烤肉專區」，特別是住宅型、河濱公園附近等門市，方便消費者快速購買烤肉必備用品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN天素地蔬與陽明春天共同開發鮮食新品「椒麻醬拌麵」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN天素地蔬與陽明春天共同開發鮮食新品「椒麻醬拌麵」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供

烤肉 素食者 中秋節

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