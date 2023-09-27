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如何精準掌握最佳「賞月」時機？CITIZEN世界首款月相盈虧顯示腕表辦到了！
中秋連假到來，絕對是家人、朋友相聚的時刻，自然少不了一起大啖烤肉同樂，但何時是最佳的賞月時機呢？CITIZEN今年推出的世界首款月相盈虧（月齡）顯示腕表，就能派上用場了！
與潮汐變化息息相關的月亮盈虧，從過去到現在都是感受時間遞嬗的最佳證明，也影響了製表進程。因此從懷表時代開始，就發展出月相指示，直至今日更成為腕表裡最容易入手的「小複雜」功能。因此目前在市場上能顯示月相的表款為數不少，但能具備指示陰曆的「月齡」功能卻少見。而今年是CITIZEN推出電波時計表款的三十周年，在上半年呈現系列紀念腕表之外，還在ATTESA系列下打造了BY1001-66E2電波時計表款，在6點鐘設置月齡顯示盤，能夠呈現上弦月、滿月等不同的月相型態。而且CITIZEN還首創月相計算系統「Luna Program」，這意味著能藉由機芯的設定能自動顯示當下精準的月相，因此BY1001-66E2也是世界首款搭載上述功能的表款。不僅如此，這只表還能切換南、北半球模式，讓配戴者無論身處何地都能掌握。
但有了強大的功能，CITIZEN可沒打算放棄美感，選擇讓表盤上月球、繁星圖樣，透過金屬電鍍工法模擬月球漫步星軌之上的陰影幻變，月相更移星空閃耀的情景。還使用獨家超級鈦製作表殼，透過Duratect表面硬化技術，可減少日常生活配戴所造成的傷痕。另外精巧打磨技術使腕表帶有光澤亮面，而自表殼延伸至表耳的圓潤設計除了提升舒適配戴體驗，弧形倒角打磨更展現了日式優雅。
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