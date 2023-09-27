快訊

選情民調、影音、評析一把抓！聯合新聞網「2024總統立委大選」專題網站上線

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑內情不單純

羅一鈞違法？爬屋頂查登革熱無防護 勞長：待會打電話提醒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何精準掌握最佳「賞月」時機？CITIZEN世界首款月相盈虧顯示腕表辦到了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌代言人韋禮安演繹CITIZEN世界首款光動能月相盈虧自動顯示腕表。圖／CITIZEN提供
品牌代言人韋禮安演繹CITIZEN世界首款光動能月相盈虧自動顯示腕表。圖／CITIZEN提供

中秋連假到來，絕對是家人、朋友相聚的時刻，自然少不了一起大啖烤肉同樂，但何時是最佳的賞月時機呢？CITIZEN今年推出的世界首款月相盈虧（月齡）顯示腕表，就能派上用場了！

與潮汐變化息息相關的月亮盈虧，從過去到現在都是感受時間遞嬗的最佳證明，也影響了製表進程。因此從懷表時代開始，就發展出月相指示，直至今日更成為腕表裡最容易入手的「小複雜」功能。因此目前在市場上能顯示月相的表款為數不少，但能具備指示陰曆的「月齡」功能卻少見。而今年是CITIZEN推出電波時計表款的三十周年，在上半年呈現系列紀念腕表之外，還在ATTESA系列下打造了BY1001-66E2電波時計表款，在6點鐘設置月齡顯示盤，能夠呈現上弦月、滿月等不同的月相型態。而且CITIZEN還首創月相計算系統「Luna Program」，這意味著能藉由機芯的設定能自動顯示當下精準的月相，因此BY1001-66E2也是世界首款搭載上述功能的表款。不僅如此，這只表還能切換南、北半球模式，讓配戴者無論身處何地都能掌握。

CITIZEN首創月相計算系統「Luna Program」，這意味著能藉由機芯的設定能自動顯示當下精準的月相。圖／CITIZEN提供
CITIZEN首創月相計算系統「Luna Program」，這意味著能藉由機芯的設定能自動顯示當下精準的月相。圖／CITIZEN提供

但有了強大的功能，CITIZEN可沒打算放棄美感，選擇讓表盤上月球、繁星圖樣，透過金屬電鍍工法模擬月球漫步星軌之上的陰影幻變，月相更移星空閃耀的情景。還使用獨家超級鈦製作表殼，透過Duratect表面硬化技術，可減少日常生活配戴所造成的傷痕。另外精巧打磨技術使腕表帶有光澤亮面，而自表殼延伸至表耳的圓潤設計除了提升舒適配戴體驗，弧形倒角打磨更展現了日式優雅。

CITIZEN ATTESA系列BY1006-62E光動能全球電波月相表款，鍍黑色鈦金屬表殼與表鍊，約55,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列BY1006-62E光動能全球電波月相表款，鍍黑色鈦金屬表殼與表鍊，約55,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ATTESA系列BY1004-17X光動能全球電波月相表款，鈦金屬表殼搭配度粉紅金鈦金屬表圈，約44,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列BY1004-17X光動能全球電波月相表款，鈦金屬表殼搭配度粉紅金鈦金屬表圈，約44,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN ATTESA系列BY1001-66E光動能全球電波月相表款，鈦金屬表殼與表鍊，約46,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN ATTESA系列BY1001-66E光動能全球電波月相表款，鈦金屬表殼與表鍊，約46,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 中秋 烤肉 月餅 韋禮安

延伸閱讀

桃園觀旅局細數13區中秋賞月景點 特別點名一處無光害

楊勇緯奪中華隊亞運第100金創造歷史 想戴同款帥表要趁早！

叫你阿公出來！這表款70周年紀念最終章 致意1950經典

一張圖看天氣！中秋水氣攪局賞月「碰運氣」 收假迎首波東北季風

相關新聞

身分證有「1、0」兩碼！「烏魚子、和牛」吃到飽

10月即將迎來4日連假，許多民眾也安排出遊、用餐行程。馬辣集團集結旗下8個品牌，自10月1日至10月31日期間，推出升級...

今起開喝！星巴克連2天「買一送一」星冰樂、抹茶那堤通通有

今起開喝！星巴克買一送一又來了，迎接教師節到來，星巴克宣布，今、明兩天（9月27日至28日）指定飲品「買1送1」，包括冷...

7-ELEVEN推中秋「3大懶人優惠攻略」！「烤肉專區」就近補給

連續3天的中秋假期即將到來，7-ELEVEN瞄準應景烤肉需求，祭出3大懶人烤肉攻略，同時將強化風景區、交通轉運、幹道及住...

健康過中秋 營養師推「得舒」及 「地中海」飲食

馬上要過中秋，應景烤肉免不了，營養師推薦建議 「得舒」加上 「地中海」均衡飲食，補充大量蔬菜，讓中秋也能吃到健康又美味。

如何精準掌握最佳「賞月」時機？CITIZEN世界首款月相盈虧顯示腕表辦到了！

中秋連假到來，絕對是家人、朋友相聚的時刻，自然少不了一起大啖烤肉同樂，但何時是最佳的賞月時機呢？CITIZEN今年推出的世界首款月相盈虧（月齡）顯示腕表，就能派上用場了！

環球購物中心周慶10月5日開跑　業績挑戰成長10%

環球購物中心周年慶10月5日開跑，看好疫後消費、旅遊熱潮回流，特別廣化、深化回饋、抽獎、歡樂體驗氛圍，業績目標挑戰成長1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦