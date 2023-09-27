每顆近百元的咖啡膠囊！Nespresso推首款特有品種N°20
每顆咖啡膠囊近百元、強調可媲美世界最珍稀咖啡的N°20，即起登台。這也是 Nespresso推出的第一款特有品種咖啡，醞釀20年的夢幻絕品之作。
一年一度的國際咖啡日即將到來，瑞士精品咖啡品牌Nespresso於10月1日限量推出堪稱絕品之作的咖啡「N°20」， 萃取自Nespresso獨家研發20年孕育而成的全新阿拉比卡咖啡品種，從來自世界各地的最優質的咖啡豆挑選出最具潛力的豆種進行培育，同時走遍各大咖啡產區尋找醞釀最佳風味的氣候風土，並與技術嫻熟的咖啡農長期合作，創造出帶有獨特細緻風味的高品質咖啡。
源自山區的N°20採「分離烘焙法」技術，以咖啡豆大小分批進行烘焙，體型較大的咖啡豆以輕度烘焙保有全新阿拉比卡豆種的細緻香氣、體型較小的咖啡豆則以長時間烘焙為口感增添強度。研發團隊形容，培育N°20彷彿下了一場大膽的賭注，是前所未有的夢想實驗，同時也背負著無法預見成功的未知。
N°20蘊含細緻淡雅的橙花香及柑橘果香，並獲國際咖啡品質協會（Coffee Quality Institute）認證為精品等級咖啡Q Coffee™，同時也是攜手59位Nespresso AAA永續品質計畫的咖啡農以頂尖農藝共同培育而成。採單條5顆裝，建議售價480元。，單條五顆裝）
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