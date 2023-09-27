快訊

鳳凰電視台主持人與秦剛爆婚外情 英媒：去年在美代孕生子

專題／雲端尋戰友！數位原生世代社群化學習 「線上讀書會」沒達標還會被踢出去…？

遭人身威脅！「好油」版主打破沉默「不應該這樣被擊倒」 清晨刪文

每顆近百元的咖啡膠囊！Nespresso推首款特有品種N°20

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso攜手雨林聯盟(Rainforest Alliance)實施AAA永續品質計畫，長期致力採用永續方式生產咖啡，今年已滿20年。圖/Nespresso提供
Nespresso攜手雨林聯盟(Rainforest Alliance)實施AAA永續品質計畫，長期致力採用永續方式生產咖啡，今年已滿20年。圖/Nespresso提供

每顆咖啡膠囊近百元、強調可媲美世界最珍稀咖啡的N°20，即起登台。這也是 Nespresso推出的第一款特有品種咖啡，醞釀20年的夢幻絕品之作。

一年一度的國際咖啡日即將到來，瑞士精品咖啡品牌Nespresso於10月1日限量推出堪稱絕品之作的咖啡「N°20」， 萃取自Nespresso獨家研發20年孕育而成的全新阿拉比卡咖啡品種，從來自世界各地的最優質的咖啡豆挑選出最具潛力的豆種進行培育，同時走遍各大咖啡產區尋找醞釀最佳風味的氣候風土，並與技術嫻熟的咖啡農長期合作，創造出帶有獨特細緻風味的高品質咖啡。

源自山區的N°20採「分離烘焙法」技術，以咖啡豆大小分批進行烘焙，體型較大的咖啡豆以輕度烘焙保有全新阿拉比卡豆種的細緻香氣、體型較小的咖啡豆則以長時間烘焙為口感增添強度。研發團隊形容，培育N°20彷彿下了一場大膽的賭注，是前所未有的夢想實驗，同時也背負著無法預見成功的未知。

N°20蘊含細緻淡雅的橙花香及柑橘果香，並獲國際咖啡品質協會（Coffee Quality Institute）認證為精品等級咖啡Q Coffee™，同時也是攜手59位Nespresso AAA永續品質計畫的咖啡農以頂尖農藝共同培育而成。採單條5顆裝，建議售價480元。，單條五顆裝）

N°20於舌尖交融著迷人的橙花香調及清新柑橘香調，能感受清晨鳥鳴、淡雅花香在味蕾繚繞。圖/Nespresso提供
N°20於舌尖交融著迷人的橙花香調及清新柑橘香調，能感受清晨鳥鳴、淡雅花香在味蕾繚繞。圖/Nespresso提供

咖啡 烘焙 售價

延伸閱讀

24春夏時裝周／Loro Piana日本展 Berluti聯手Cova咖啡

搶新市場！kafeD插旗東區鑽石塔、黑浮咖啡跨界客家菜

再等2天！全台首座童話星巴克門市揭幕、2024星巴克十二星座玻璃杯開賣

雲監生產「未來咖啡」？獄方致歉澄清標示疏失

相關新聞

變相漲價？Disney+公布台灣全新訂閱方案 11月起適用

已經傳了好幾次要漲價的Disney+，稍早正式宣布將在台灣地區推出全新方案與價格，從2023年11月1日起，新訂閱之用戶...

每顆近百元的咖啡膠囊！Nespresso推首款特有品種N°20

每顆咖啡膠囊近百元、強調可媲美世界最珍稀咖啡的N°20，即起登台。這也是 Nespresso推出的第一款特有品種咖啡，...

6歲以下免門票 頑皮世界秋節「兔兔樂園」最萌天上宮闕

中秋近，台南學甲頑皮世界野生動物園將園區內的《兔兔樂園》動物區，打造成為最萌天上宮闕。同時也推出6歲以下免門票等系列優惠...

24春夏時裝周／黑化JISOO、白色仙女迪麗熱巴同賞Dior

Dior於巴黎時間9月26日發表女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的2024春夏女裝系列，包括BLA...

Instagram訂閱功能台灣上線 享4大專屬功能還有小皇冠

繼去年率先在美國推出Instagram訂閱功能，Meta稍早宣布將此功能拓展至台灣，開放給擁有超過1萬以上追蹤者，並符合...

春節遊京都 啖鴨鍋丹波牛

明年春節，到日本京都吃美食過新年。品嘗丹後半島間人港的「夢幻間人蟹」、京都鳥名子人氣名物「鴨鍋」、日本最具歷史和牛肉「丹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦