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晚間宣布！Disney+在台推出全新付費方案
Disney+今（26）日晚間在台灣地區推出全新方案與價格，Disney+指出，2023年11月1日後訂閱的新用戶將適用於全新方案，消費者將可選擇標準與高級兩種方案，兩種方案皆可按月費或年費訂閱，Disney+標準方案的費用為每月270元或每年2790元，Disney+高級方案的費用為每月320元或每年3280元。
2023年10月31日前訂閱的現有用戶，自2023年11月1日起，其訂閱方案名稱將更名為Disney+高級方案，並將自2023年12月6日起依計費周期陸續以調整後的價格計價。
Disney+表示，標準與高級方案之不同之處，在於可同時觀賞裝置數上限以及支援的音質與影像品質，全新價格與方案是基於迪士尼持續為廣大消費者提供全球品牌內容、獨家原創內容以及高品質的在地故事所做的調整，全新價格方案將提供消費者更具吸引力的價格以及更有彈性的選擇。
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