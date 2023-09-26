晚間宣布！Disney+在台推出全新付費方案

Disney+今（26）日晚間在台灣地區推出全新方案與價格，Disney+指出，2023年11月1日後訂閱的新用戶將適用於全新方案，消費者將可選擇標準與高級兩種方案，兩種方案皆可按月費或年費訂閱，Disney+標準方案的費用為每月270元或每年2790元，Disney+高級方案的費用為每月320元或每年3280元。

2023年10月31日前訂閱的現有用戶，自2023年11月1日起，其訂閱方案名稱將更名為Disney+高級方案，並將自2023年12月6日起依計費周期陸續以調整後的價格計價。