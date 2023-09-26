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新光三越首波6店周年慶10/5啟動！寶可夢26款超萌周邊會員獨享

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越首波周年慶10月5日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店6店率先上場，並聯手寶可夢推出26款會員周年慶兌換禮。記者江佩君／攝影
新光三越首波周年慶10月5日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店6店率先上場，並聯手寶可夢推出26款會員周年慶兌換禮。記者江佩君／攝影

新光三越近期除了有掀起討論話題的東區新據點「新光三越DIAMOND TOWERS」之外，首波周年慶將於10月5日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店6店率先上場，並聯手寶可夢推出皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等共26款寶可夢作為會員周年慶兌換禮。

周年慶前夕，新光三越全台引進超過360家新櫃、快閃店，帶來最好逛、最好買的周年慶場域。還有日本、韓國商品展將於9月底於全台巡迴登場，日本商品展今年首度以京都、北海道雙城為主題，包括連續三年獲米其林一星的京都懷石料理「下鴨茶寮」、北海道百年咖哩名店「五島軒」，以及集結多款日本直送庶民小吃、夢幻甜點，首站9月28日起在台北南西店登場。

今年周年慶端給會員回饋包括：化妝品單筆滿2,000送2,000點（相當於200元）、全館累計滿5,000送5,000點，「skm pay限定」名品/大家電/法雅客/ [i]Store單筆刷1萬送10,000點，今年特別加碼首7日推出（去年為首5日），11大指定銀行也首度推出消費滿額就送skm points。

會員購物賺到的點數，新光三越周年慶也帶來一系列點數放大術，包括扣點可兌換寶可夢集點送、市價8.1折起的Dyson等六大精品家電、App點數專區2.8折起的千項商品、扣100點還可再抽法國巴黎來回機票。

周年慶也是美妝主戰場，今年除了備貨量大增4城外，新光三越今年首度聯手ESTEE LAUDER、HR赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II等14大美妝品牌推出「首日不限量」熱銷排隊夯品，不怕首日限量瞬間被搶光，訴求一定讓消費者買得到。

疫後觀光客逐漸復甦，今年新光三越周年慶回饋也首度納入海外觀光客，觀光客只要憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享周年慶化妝品、全館滿千送千點回饋，點數可存在遊客貴賓卡抵用。

讓會員更彈性購物，還有skm online線上周年慶可選擇，即日起至10月19日會員獨享全站累計滿5,000送5,000點；化妝品單筆滿2,000送2,000點；精品、大家電、指定3C商品使用skm pay單品刷萬送萬點，此外，即日起至10月6日、10月11日至10月19日加碼再享來站禮，全站滿5,000現抵200、滿10,000現抵400、滿30,000現抵1,200，讓會員線上線下都能方便一次購足所需。

新光三越2023周年慶全台14店，預估創造206億業績，1%成長。

新光三越周年慶聯手14大品牌排隊商品首日不限量，LANCOME 肌因年輕晶透組價值12,392元，特價6,980（5.6折）。圖／新光三越提供
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新光三越周年慶聯手14大品牌排隊商品首日不限量，ESTEE LAUDER小棕安瓶修護奇肌組價值8,785元，特價5,850元（6.7折）。圖／新光三越提供
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新光三越周年慶聯手14大品牌排隊商品首日不限量，SHISEIDO國際櫃紅色超導奇蹟組價值5,300元，特價2,790元（5.3折）。圖／新光三越提供
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象印STAN.烘烤微波爐26L新品上市原價32,840元，特價22,990元（7折）。圖／新光三越提供
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全民瘋蘋果新機，周年慶絕對是入手指標，iPhone 15 256G（新品上市）推薦價33,400元。圖／新光三越提供
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寶可夢─旅遊假期卡友禮，自動三折傘。圖／新光三越提供
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寶可夢─旅遊假期卡友禮，行李秤。圖／新光三越提供
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周年慶 日本 化妝品

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