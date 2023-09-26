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大葉高島屋靠「餐飲力」重返榮耀 旭集500坪大店來了！

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大葉高島屋投入改裝餐飲強度大幅升級，有效帶動人流、業績增長。記者江佩君／攝影
大葉高島屋投入改裝餐飲強度大幅升級，有效帶動人流、業績增長。記者江佩君／攝影

天母商圈百貨周年慶由在地元老「大葉高島屋」先發，10月5日至10月24日展開為期20天的周年慶。大葉高島屋近年大動作投入改裝，也引進諸多話題性、指標餐飲，有效透過餐飲集客帶動人流，在「有人，才有業績」的前提下，餐飲力，確實是讓大葉高島屋保持競爭力、持續衛冕天母百貨一哥的一大王牌。

大葉高島屋自2020年開始持續投入改裝計畫，至今年仍有大規模改裝，在迎接明年30周年之際，改裝計畫在今年大致已落實完畢，今年周年慶以最全面的嶄新陣容迎客。

饗賓餐旅集團在大葉高島屋一口氣投入4家餐飲品牌，繼旗下品牌果然匯、開飯川食堂、饗泰多進駐後，讓天母人超期待的Buffet「旭集」在這推出近500坪的北部最大店、於今日正式開幕。另外還有連續4年獲米其林餐盤推薦的興蓬萊台菜海鮮餐廳、老字號江浙菜上海鄉村等，推出後都相當受到客人捧場歡迎。

大葉高島屋這波餐飲改裝新櫃，主要目標是引進市區一線百貨的指標餐飲，加上願意釋出大面積空間，吸引有人氣號召力的餐廳進駐。全館約300家品牌，餐飲面積占比由去年的30%提升至33%、業績占比從26%提升至35%，餐飲更有效帶動全館人流、業績增長，人流數翻倍成長，前八月營收較去年同期成長近4成。

除了強化餐飲，英國設計師複合品牌Margaret Howell、英國頂級護膚OPATRA、咖樂迪咖啡農場等品牌，也趕在周年慶前陸續登場。周年慶期間滿千送百點數回饋最高22%，周年慶首6日再加碼推出天天抽價值76,980元的Gogoro與MUJI聯名電動車一台。

看好疫後內需消費復甦加上改裝陣容，大葉高島屋今年周年慶目標為8億，較去年成長3成，期望全年達成55億業績、成長26%，逐步重返全盛期光景。

另外，大直美麗華周年慶也在10月5日至10月22日展開，推出全館滿5,000元送500元、化妝品滿3,000元送300元，新光、永豐聯名卡友最高單筆滿5,000元送700元，今年各家銀行再加碼送出好禮三選一，最高回饋1,000元。周年慶期間APP會員消費滿3,000元，可再參加抽獎活動，贈品有電動機車、B&O耳機、Samsonite旅行箱等。今年美麗華首次與台灣Pay合作，周年慶憑美麗華APP會員單筆消費滿2,000元就送400元。

旭集進駐大葉高島屋推出近500坪北部最大店，今日正式開幕。圖／饗賓餐旅集團提供
旭集進駐大葉高島屋推出近500坪北部最大店，今日正式開幕。圖／饗賓餐旅集團提供
連續4年獲米其林餐盤推薦的興蓬萊台菜海鮮餐廳今年6月進駐大葉高島屋。記者江佩君／攝影
連續4年獲米其林餐盤推薦的興蓬萊台菜海鮮餐廳今年6月進駐大葉高島屋。記者江佩君／攝影

周年慶 大葉高島屋 品牌

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