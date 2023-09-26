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日劇最愛STAR JEWELRY終於來台！曾莞婷秀珠寶沒空台八

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
STAR JEWELRY台灣首間專門店於新光三越信義A8館2樓開幕。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY台灣首間專門店於新光三越信義A8館2樓開幕。圖／STAR JEWELRY提供

源自日本的時尚輕珠寶品牌STAR JEWELRY，於1946年創立至今將近80年，細膩又富有原創性的珠寶深受歡迎，因為經常在日劇中出現，更被視為「日劇寵兒」，如今，STAR JEWELRY首度跨足日本以外的市場，正式進駐臺灣，於新光三越台北信義新天地A8設立首間專門店。女星曾莞婷特地出席首次進駐臺灣的開幕活動，將日系小巧輕盈的珠寶配飾交錯疊戴、一身亮麗，讓近期一直忙於拍戲的她特別開心。

曾莞婷演繹品牌經典的日月星辰系列，設計符碼充滿希望與正能量，平常就很喜歡配戴輕珠寶的她非常推薦。身為許多人心目中的戲劇女神，許多人希望她能「重返台八」，她表示自己檔期已經滿到明年，光是今天能出來參加珠寶活動打扮漂亮就已經非常開心。今年「媽，別鬧了！」喜劇表現備受觀眾肯定卻沒機會入圍金鐘，她也正面回應，希望明年有更多不同的角色能讓她被看見。

在日本有著日劇寵兒之稱的STAR JEWELRY，曾在「交響情人夢」、「UNNATURAL法醫女王」和「朝九晚五」等多部知名戲劇中出鏡，其中MYSTERIOUS HEART系列更是經典日劇「交響情人夢」之中千秋王子送給野田妹的定情項鍊，三顆珍貴的紅寶石鑲嵌成心型的設計浪漫迷人，人氣始終不墜，是品牌的招牌作。

除了日月星辰與MYSTERIOUS HEART系列，全新開幕的店上也帶來的2023秋季新品及婚戒系列。以彩色寶石為主軸的TOURMALINE系列和OCTANGLE系列，採用具有現代感的公主方形切割；DIAMONDS系列以鑽石精心排列展現輕巧唯美感；CONNECT WITH LOVE則透過獨特造型設計出簡約率性風格，展現細緻閃耀的日系輕奢風格。

STAR JEWELRY經典日月星辰系列。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY經典日月星辰系列。圖／STAR JEWELRY提供
MOON SUN 18K金手鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
MOON SUN 18K金手鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
PRINCESS CUT DIAMONDS 18K金項鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
PRINCESS CUT DIAMONDS 18K金項鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
MYSTERIOUS HEART鉑金耳環，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
MYSTERIOUS HEART鉑金耳環，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
CLIP CHAIN HOOP 10K金耳環，17,600元。圖／STAR JEWELRY提供
CLIP CHAIN HOOP 10K金耳環，17,600元。圖／STAR JEWELRY提供
MYSTERIOUS HEART 18K金手鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
MYSTERIOUS HEART 18K金手鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
OCTANGLE AMETRINE 10K金戒指，13,400元。圖／STAR JEWELRY提供
OCTANGLE AMETRINE 10K金戒指，13,400元。圖／STAR JEWELRY提供
CELESTIAL LARIAT 10K銀項鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
CELESTIAL LARIAT 10K銀項鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
MYSTERIOUS HEART 18K銀鑽金項鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
MYSTERIOUS HEART 18K銀鑽金項鍊，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY秋季新品OCTANGLE系列。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY秋季新品OCTANGLE系列。圖／STAR JEWELRY提供
CIRCLE MOON 18K金戒指，25,800元。圖／STAR JEWELRY提供
CIRCLE MOON 18K金戒指，25,800元。圖／STAR JEWELRY提供
曾莞婷配戴STAR JEWELRY經典系列出席品牌台灣首間專門店開幕記者會。圖／STAR JEWELRY提供
曾莞婷配戴STAR JEWELRY經典系列出席品牌台灣首間專門店開幕記者會。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY秋季新品TOURMALINE系列。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY秋季新品TOURMALINE系列。圖／STAR JEWELRY提供
HALF BANGLE BRACELET 10K金手鍊，12,200元。圖／STAR JEWELRY提供
HALF BANGLE BRACELET 10K金手鍊，12,200元。圖／STAR JEWELRY提供
MOON SUN RING 18K金戒指，31,900元。圖／STAR JEWELRY提供
MOON SUN RING 18K金戒指，31,900元。圖／STAR JEWELRY提供
CONNECT WITH LOVE 10K金耳環，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
CONNECT WITH LOVE 10K金耳環，價格店洽。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY經典MYSTERIOUS HEART系列。圖／STAR JEWELRY提供
STAR JEWELRY經典MYSTERIOUS HEART系列。圖／STAR JEWELRY提供

珠寶 日本

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