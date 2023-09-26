日劇最愛STAR JEWELRY終於來台！曾莞婷秀珠寶沒空台八

源自日本的時尚輕珠寶品牌STAR JEWELRY，於1946年創立至今將近80年，細膩又富有原創性的珠寶深受歡迎，因為經常在日劇中出現，更被視為「日劇寵兒」，如今，STAR JEWELRY首度跨足日本以外的市場，正式進駐臺灣，於新光三越台北信義新天地A8設立首間專門店。女星曾莞婷特地出席首次進駐臺灣的開幕活動，將日系小巧輕盈的珠寶配飾交錯疊戴、一身亮麗，讓近期一直忙於拍戲的她特別開心。

曾莞婷演繹品牌經典的日月星辰系列，設計符碼充滿希望與正能量，平常就很喜歡配戴輕珠寶的她非常推薦。身為許多人心目中的戲劇女神，許多人希望她能「重返台八」，她表示自己檔期已經滿到明年，光是今天能出來參加珠寶活動打扮漂亮就已經非常開心。今年「媽，別鬧了！」喜劇表現備受觀眾肯定卻沒機會入圍金鐘，她也正面回應，希望明年有更多不同的角色能讓她被看見。

在日本有著日劇寵兒之稱的STAR JEWELRY，曾在「交響情人夢」、「UNNATURAL法醫女王」和「朝九晚五」等多部知名戲劇中出鏡，其中MYSTERIOUS HEART系列更是經典日劇「交響情人夢」之中千秋王子送給野田妹的定情項鍊，三顆珍貴的紅寶石鑲嵌成心型的設計浪漫迷人，人氣始終不墜，是品牌的招牌作。