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穿全黑去圖書館才是正經事？IG創意總監這樣搭太有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含Adrien Brody（左）、比利時超模Maxwell（中）與Instagram時尚創意總監Eva Chen，都出席了萬寶龍日前的紐約派對。圖／萬寶龍提供（合成圖）
包含Adrien Brody（左）、比利時超模Maxwell（中）與Instagram時尚創意總監Eva Chen，都出席了萬寶龍日前的紐約派對。圖／萬寶龍提供（合成圖）

圖書館就一定要安靜、溫良恭儉讓？去圖書館也可以像派對一樣，談吐優雅、穿著時髦，像是先前Instagram時尚創意總監Eva Chen、奧斯卡影帝Adrien Brody、比利時超模Stella Maxwell，都曾出席了一場宣揚「圖書館精神」的派對，地點就在熱鬧繁華的紐約麥迪遜大道。

奧斯卡影帝Adrien Brody全身從西裝外套、手表、包款、皮鞋，清一色很乾淨的黑，像是要專心去讀書館研讀，斯文得體；比利時超模Stella Maxwell則換上一身平口黑色小禮服搭配鑽石項鍊與黑色壓紋手拿包，小秀性感、相信會讓其他圖書館的讀者不大容易專心；Instagram時尚創意總監Eva Chen則身穿一席連身無袖改良式雙排扣連身裙，雖然一身黑但活力十足，同時左手的名表和右手的玉鐲，又古典又時尚，創意十足。

原來這是萬寶龍（Montblanc）為了慶祝Extreme 3.0系列新色與新品的上市派對，以書寫文化為品牌風格DNA的萬寶龍（Montblanc），繼倫敦、巴黎、米蘭之後，將「圖書館精神」以塗鴉、創意裝置、寫作空間佈置，在紐約麥迪遜大道的品牌專賣店盛大展開。派對上除了明星、超模出席，品牌好友、韓裔DJ Peggy Gou也在活動上打碟、營造出派對氛圍。

為慶祝Extreme 3.0系列新品上市，萬寶龍（Montblanc）再將紐約麥迪遜大道的品牌專賣店外牆換上Extreme 3.0系列幾何圖案與松石藍新色；精品店內再打造了特別的「公共圖書館」：一個附有共享書架的寧靜角落，萬寶龍（Montblanc）鼓勵來此的訪客帶走一本新書、並留下一本自己帶來的書，讓實體世界與精神思潮充滿流動的可能。

同時到今年10月28日以前的每周五、六下午一至五點，萬寶龍（Montblanc）麥迪遜大道精品專賣店還將打造一個咖啡小空間：帶來各種紐約小吃與飲料。圖書館禁止飲食，但如果你剛好在紐約，是不是也來去朝聖萬寶龍（Montblanc）紐約麥迪遜大道專賣店的公共圖書館，沈浸在書香與好品味中呢？

紐約麥迪遜大道的品牌專賣店內打造了一個特別的「公共圖書館」：一個附有共享書架的寧靜角落，鼓勵實體世界與精神思潮充滿流動的可能。圖／萬寶龍提供（合成圖）
紐約麥迪遜大道的品牌專賣店內打造了一個特別的「公共圖書館」：一個附有共享書架的寧靜角落，鼓勵實體世界與精神思潮充滿流動的可能。圖／萬寶龍提供（合成圖）
萬寶龍的紐約麥迪遜大道精品專賣店，近日外牆不僅施以Extreme 3.0系列幾何圖案，更有著氣質內蘊的新款松石藍色。圖／萬寶龍提供
萬寶龍的紐約麥迪遜大道精品專賣店，近日外牆不僅施以Extreme 3.0系列幾何圖案，更有著氣質內蘊的新款松石藍色。圖／萬寶龍提供
比利時超模Stella Maxwell出席活動時，以一身黑色平口洋裝搭配手上的Extreme 3.0手拿包。圖／萬寶龍提供
比利時超模Stella Maxwell出席活動時，以一身黑色平口洋裝搭配手上的Extreme 3.0手拿包。圖／萬寶龍提供

圖書館 紐約 派對

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