香氛搶進東區鑽石塔！亞曼尼、香氛美妝選品10X都進駐

從疫情期間到現在後疫情時代，各式香氛成為許多人的新歡，讓各品牌的香氛產品業績看漲，這也讓許多香氛品牌更加快拓點腳步。即將開幕的東區「雙子星鑽石塔DIAMOND TOWERS」中，就有不少香氛品牌搶進，亞曼尼開設全台唯一的香氛專門店，引進全系列男女香氛產品；而10/10 Group更在鑽石塔，開設全台首店的「10X」，喊出為全新香氛美妝策選通路，引進許多新興小眾品牌，走創新路線。

亞曼尼在DIAMOND TOWERS中，打造全系列的香氛專門店，搜羅ARMANI/PRIVÉ收藏、寰遊系列、一千零一夜系列、高級訂製淡香水花園系列、MY WAY系列香水、寄情水男性系列香水與CODE男性香水等全系列產品，讓大家可以一站購足。

氣重開幕，9月28日全台獨家首賣「亞曼尼高級訂製淡香水花園系列-精巧香氛組」，內含蘇州牡丹、米蘭玫瑰、東洋茉莉、香格里拉茶園、巴比倫香根草等5款話題度超高的香氛，一次搜集5款香氛；還有亞曼尼香氛摯友ERIC周興哲，最愛的高級訂製淡香水花園系列香格里拉茶園，有著清新的的煙燻木質香，巧妙加入柑橘把茶香變得清透悠然，9月28～30日至櫃上，體驗香水並綁定亞曼尼會員LINE帳號，有機會獲得香格里拉茶園2ML。

擅長代理眾多品牌的10/10 Group，此次在DIAMOND TOWERS開設10X，把目光瞄準在國外受到期待的小眾品牌，將涵蓋香氛、美妝保養與居家美學領域，試圖以打破框架的選品，來吸引更多質感青年們的注目。