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全台首創！7-ELEVEN攜手愛金卡推「OPEN POINT行動隨時取卡片共享」服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全台首創！7-ELEVEN攜手愛金卡推「OPEN POINT行動隨時取卡片共享」服務。圖／7-ELEVEN提供
全台首創！7-ELEVEN攜手愛金卡推「OPEN POINT行動隨時取卡片共享」服務。圖／7-ELEVEN提供

為解決長輩或小孩沒有智慧手機、無法享有OPEN POINT APP「行動隨時取」共享服務的痛點，即日起7-ELEVEN攜手愛金卡公司旗下icash 2.0卡推出「行動隨時取好友共享服務」，以零售業結合電子支付－儲值卡，開創全新共享商品取貨模式，讓長輩、兒童也能輕鬆加入共享兌領服務；更串聯7-ELEVEN好鄰居送餐隊專案，協助公益團體送餐服務數位轉型，享有更便利、安心、24小時的取餐方式，以創新商業模式讓公益永續，全方位滿足社會需求。

「OPEN POINT行動隨時取」好友共享服務擴大外，自10月1日至12月31日於「OPEN POINT行動隨時取」購買CITY CAFE、飲料、零食、麵包等優惠組合商品，選擇線上支付使用icash Pay可享10%OPEN POINT點數回饋（每戶每月回饋上限100點）；icash Pay綁定中國信託商旅鈦金卡再加碼贈9%OPEN POINT點數回饋（每戶每月回饋上限200點）。

7-ELEVEN自2014年攜手愛金卡公司開創許多零售業首見、創新的零售X支付商業模式，為消費者帶來更便捷的生活購物體驗，像是2014年將OPEN POINT會員點數系統串聯電子支付-儲值卡，推出結帳嗶一下即可完成支付、累點、存發票的icash 2.0卡；2019年領先同業推出累點、儲值、支付、轉帳、提領皆可通的跨通路電子支付工具icash Pay；2021年1月領先業界推出電子支付－儲值卡icash 2.0卡咖啡寄杯服務，2022年滿足疫情期間低接觸生活需求、打造全台首見的O2O繳稅服務平台等，藉由零售需求為支付產業升級、服務面向更齊全。

7-ELEVEN藉由近6,800家門市觀察到，各社區隱藏許多精打細算的團爸、團媽，最愛用OPEN POINT APP「行動隨時取」組團購買三大熱門系列商品，分別為CITY系列飲品、烘焙麵包、家庭號飲品，訂閱完成後即運用APP秒分享提貨券給組團親友，主打一人下單、最高可分享給99位親友兌領，去年開啟共享服務後平均每月吸引逾十萬名會員養成訂閱共享習慣，更帶動行動隨時取業績翻倍成長，顯見共享商機蓬勃。

為滿足親子共享、敬老分享更多元便捷的數位兌領商品需求，7-ELEVEN全新「OPEN POINT行動隨時取好友共享服務」服務加入「icash2.0卡兌領共享商品」功能，可共享商品品項更瞬間倍增，從訂閱制擴增至全部商品，號召持有2,700萬張icash2.0卡的卡友們一起加入共享行列，只要主購買者開啟OPEN POINT APP「行動隨時取」新增共享對象，選擇輸入指定共享的icash卡號、指定共享商品組合等關鍵資訊，即可秒速開啟共享服務，一人下單、百人共享，不論持OPEN POINT APP或icash 2.0卡都可以輕鬆兌領商品。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台自2014年起號召門市夥伴共同成立「好鄰居送餐隊」，攜手4大公益團體、集結超過30家門市、投入逾千萬元物資，服務範圍跨足9大縣市、服務個案突破20萬人次，解決團體送餐人力不足的痛點、補足長輩餐食缺口。因應數位浪潮，好鄰居送餐隊也能加入「OPEN POINT行動隨時取icash2.0卡共享服務」創新送取餐模式，串聯近6,800家7-ELEVEN門市，並率先攜手一粒麥子基金會加入，讓公益團體可享有精準訂餐、數位管理、超值優惠、就近取餐等便利服務，有效提升志工送取餐時間與地點的彈性，讓傳遞餐食帶來的溫暖與關懷不間斷。

7-ELEVEN創新商業X公益模式，小孩、長輩、公益個案也能使用icash2.0卡共享好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN創新商業X公益模式，小孩、長輩、公益個案也能使用icash2.0卡共享好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手愛金卡公司旗下icash 2.0卡推出「OPEN POINT行動隨時取好友共享服務」，讓長輩、小孩也能輕鬆加入共享兌領服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手愛金卡公司旗下icash 2.0卡推出「OPEN POINT行動隨時取好友共享服務」，讓長輩、小孩也能輕鬆加入共享兌領服務。圖／7-ELEVEN提供

鄰居 儲值卡 長輩

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