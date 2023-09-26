2023台灣旅遊展 台灣振宗藝術團展現創新五營藝陣

在潮流店鋪裡大啖話題美式熱狗堡，日系品牌nico and ...做到了！為了慶祝品牌來台六周年便與熱狗堡專賣店ALPHA DOGS攜手合作，於2023年9月29日至11月5日推出限定聯名餐飲。而潮鞋品牌VAN則與知名餐廳貓下去敦北俱樂部跨界，打造了期間限定復古冰果室，並提供限定飲品，趁著中秋、國慶連假到來，勢必要去怒吃一波兼打卡。

2023-09-26 16:28