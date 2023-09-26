快訊

最新總統大選民調出爐！侯友宜、柯文哲支持度均上升 「這人」在兩份民調都下滑

亞運跆拳道／羅嘉翎跟進！中華隊雙姝都要爭金盼延續「優良傳統」

2023台灣旅遊展 台灣振宗藝術團展現創新五營藝陣

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供

泰國赴台旅遊人潮持續攀升，自泰國來台免簽證後，於疫情前一年有41.4萬人次，而於疫情後累計至2023年7月份已達到21.72萬人次，已恢復2019年93%的觀光人次，為東南亞觀光市場第二大客源國。交通部觀光署為吸引更多來台觀光旅遊人潮，這次邀請共24家共57名台灣觀光業者組團前往泰國，台灣振宗藝術團也代表台灣藝陣團體，前往泰國參與台灣旅遊展做活動展演，為台灣推廣宣傳觀光旅遊及宗教文化旅遊。

台灣振宗藝術團由團長方宗寅帶領，為宣傳台灣藝陣之美，每次都帶來不同的文化陣頭前往海外，結合創新與傳統的新式藝陣表演行銷台灣。本次以宗教藝陣代表之一的「五營將軍陣」演出，代表鎮守台灣觀光旅遊同時，可以創造商機及帶來人潮洶湧的泰國旅客前來台灣，期盼透過文化藝陣結合觀光產業推行，為台灣分享更多面向藝術，讓台灣最美的宗教、觀光、美食等成為最大指標，吸引外國觀光客來台灣旅遊享受美食，探索宗教之旅。

台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供
台灣振宗藝術團前往泰國參加2023台灣旅遊展，為宣傳台灣藝陣之美。圖／交通部觀光署提供

泰國 疫情 美食

延伸閱讀

亞運網球／權純雨已向對手道歉 網揭他女友是前韓團偶像宥斌

台灣文博會IP授權商展花博開幕 1小時湧進6千觀眾

亞運網球／南韓一哥爆冷不敵泰國小將 球拍摔到變形還拒握手

逛街嘗美食 台北車站K區地下街10月1日起試營運

相關新聞

慶中秋！全家便利商店限時5天推「百大夯品同品牌、同價位第3件0元」

中秋連假不論闔家團聚或與三五好友歡樂烤肉，都需要零食、飲料相伴，全家便利商店與消費者共同歡慶中秋，9月27日至10月1日...

到潮流店鋪大啖美式熱狗堡、喝復古冰飲就是夯！VANS與nico and ...跨界話題餐飲品牌

在潮流店鋪裡大啖話題美式熱狗堡，日系品牌nico and ...做到了！為了慶祝品牌來台六周年便與熱狗堡專賣店ALPHA DOGS攜手合作，於2023年9月29日至11月5日推出限定聯名餐飲。而潮鞋品牌VAN則與知名餐廳貓下去敦北俱樂部跨界，打造了期間限定復古冰果室，並提供限定飲品，趁著中秋、國慶連假到來，勢必要去怒吃一波兼打卡。

全台首創！7-ELEVEN攜手愛金卡推「OPEN POINT行動隨時取卡片共享」服務

為解決長輩或小孩沒有智慧手機、無法享有OPEN POINT APP「行動隨時取」共享服務的痛點，即日起7-ELEVEN攜...

搶攻雙11商機！KKday推日本東京「一日脫單行程」 鎖定單身男女

電商雙11檔期原本起源於中國大陸的「1111光棍節」，檔期即將起跑，旅遊電商平台 KKday 搶脫單商機，推出限定版「輕...

新光三越周年慶首波10月5日開跑 全台業績拚206億元

百貨龍頭新光三越周年慶首波，包含有「周年慶晴雨表」之稱的南西店在內6店，檔期將於10月5日開跑，雖然國境解封，民眾開始出...

影后凱特布蘭琪、茱麗葉畢諾許現身米蘭時裝周 只為力挺GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀

義大利國寶設計師Giorgio Armani先生的同名高級品牌GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀再次於米蘭時裝周壓軸登場，與之相襯的便是兩大影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）也特意擠進小小的發表場地，來向他她們心中的時尚大師致意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦