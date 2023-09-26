2023台灣旅遊展 台灣振宗藝術團展現創新五營藝陣
泰國赴台旅遊人潮持續攀升，自泰國來台免簽證後，於疫情前一年有41.4萬人次，而於疫情後累計至2023年7月份已達到21.72萬人次，已恢復2019年93%的觀光人次，為東南亞觀光市場第二大客源國。交通部觀光署為吸引更多來台觀光旅遊人潮，這次邀請共24家共57名台灣觀光業者組團前往泰國，台灣振宗藝術團也代表台灣藝陣團體，前往泰國參與台灣旅遊展做活動展演，為台灣推廣宣傳觀光旅遊及宗教文化旅遊。
台灣振宗藝術團由團長方宗寅帶領，為宣傳台灣藝陣之美，每次都帶來不同的文化陣頭前往海外，結合創新與傳統的新式藝陣表演行銷台灣。本次以宗教藝陣代表之一的「五營將軍陣」演出，代表鎮守台灣觀光旅遊同時，可以創造商機及帶來人潮洶湧的泰國旅客前來台灣，期盼透過文化藝陣結合觀光產業推行，為台灣分享更多面向藝術，讓台灣最美的宗教、觀光、美食等成為最大指標，吸引外國觀光客來台灣旅遊享受美食，探索宗教之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言