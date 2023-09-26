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新光三越周年慶首波10月6日開跑 全台業績拚206億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越周慶首波10月6日開跑，全台業績拚206億元。記者林海／攝影
新光三越周慶首波10月6日開跑，全台業績拚206億元。記者林海／攝影

百貨龍頭新光三越周年慶首波，包含有「周年慶晴雨表」之稱的南西店在內6店，檔期將於10月5日開跑，雖然國境解封，民眾開始出現出國潮，但新光三越仍訂下全台14店業績目標206億元，較去年成長1%的高標。

全台百貨周慶指標南西店今年檔期業績挑戰20.5億元，較去年的20.3億元成長1%。新光三越南西店主管表示，搭上出國熱，瞄準對海外商品有偏好的消費者，新光三越日本商品展9月28日先行開跑，為周年慶預熱，後續韓國商品展也在10月11日接力上場，希望同步搶出國商機。

新光三越主管表示，今年雖然有出國消費潮，但台灣仍有消費力存在，出國消費因素會有一定程度影響，對百貨的考驗就是如何呈現商品力，為了提升民眾消費體驗，化妝品備貨量增加4%。

新光三越主管表示，目前整體觀光客已經恢復到2019年的一半，以東南亞旅客占多數，而北部觀光客消費的復甦比南部快，為了搶觀光客商機，新光三越今年也開放「遊客貴賓卡」可以參與周年慶活動。

周年慶 主管

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