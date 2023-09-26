叫你阿公出來！這表款70周年紀念最終章 致意1950經典

一如人的生日值得被祝福，一款經典設計的周年同樣值得被盛大慶祝。潛水表中寫下無數經典時刻的寶珀（Blancpain）「五十噚」（FiftyFathoms）腕表今年堂堂邁向70周年，一整年的盛大紀念終於來到第三篇章：品牌推出一只「五十噚70周年紀念Act 3 」，透過圓形防水指示器與青銅材質，向1950年代的傳奇，隆重致意。

Blancpain的「五十噚」腕表是當時的品牌負責人Jean-Jacques Fiechter所推出，表款除了以「噚」而非公尺為量測單位，至少防水10大氣壓、XXL大尺寸的夜光時標、具備雙重防水密封墊的表冠，以及可鎖定的旋轉表圈，都是表款的專業特色，並曾為法國、德國、美國與挪威等不同軍隊採用；而Act 3腕表則是從五十噚系列的其中一款、1957年問世的MIL-SPEC腕表為基礎，表款面盤中具有圓形防水指示器格外特殊，更在日後曾為美國海軍陸戰隊配備，因而成為「五十噚70周年紀念」的第三與終極篇章。