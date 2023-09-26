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叫你阿公出來！這表款70周年紀念最終章 致意1950經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
因為使用了矽質擺輪游絲，讓1154.P2自動上鍊機芯同時具備抗磁1000高斯的特點。圖／Blancpain提供
因為使用了矽質擺輪游絲，讓1154.P2自動上鍊機芯同時具備抗磁1000高斯的特點。圖／Blancpain提供

一如人的生日值得被祝福，一款經典設計的周年同樣值得被盛大慶祝。潛水表中寫下無數經典時刻的寶珀（Blancpain）「五十噚」（FiftyFathoms）腕表今年堂堂邁向70周年，一整年的盛大紀念終於來到第三篇章：品牌推出一只「五十噚70周年紀念Act 3 」，透過圓形防水指示器與青銅材質，向1950年代的傳奇，隆重致意。

Blancpain的「五十噚」腕表是當時的品牌負責人Jean-Jacques Fiechter所推出，表款除了以「噚」而非公尺為量測單位，至少防水10大氣壓、XXL大尺寸的夜光時標、具備雙重防水密封墊的表冠，以及可鎖定的旋轉表圈，都是表款的專業特色，並曾為法國、德國、美國與挪威等不同軍隊採用；而Act 3腕表則是從五十噚系列的其中一款、1957年問世的MIL-SPEC腕表為基礎，表款面盤中具有圓形防水指示器格外特殊，更在日後曾為美國海軍陸戰隊配備，因而成為「五十噚70周年紀念」的第三與終極篇章。

全新「五十噚70周年紀念Act 3 」使用了9K青銅為材質，以呼應1960年代潛水頭盔所使用的青銅金材質：以37.5%的黃金、50%銅，再使用銀、鈀和鎵，因此可與皮膚直接借處，並降低氧化產生的銅綠，使用壽命更長。於此同時，不僅內嵌的黑色陶瓷單向表圈添加以仿舊質感的Super-LumiNova®夜光潛水刻度，雙色NATO北約軍用表帶則使用回收漁網製造，帶有環保意念。1154.P2機芯的雙發條盒將帶來100小時動力儲存，同時因為使用了矽質擺輪游絲，機芯更具備抗磁1000高斯的特性。表盒靈感則來自古董相機的防水外殼，表款限量555只，訂價則為102萬2,000元。

寶珀（Blancpain）為了盛大慶祝50噚系列70周年，推出Act 3紀念腕表，全球限量555只。圖／Blancpain提供
寶珀（Blancpain）為了盛大慶祝50噚系列70周年，推出Act 3紀念腕表，全球限量555只。圖／Blancpain提供
青銅金因為使用了青銅、黃金與其他金屬材質，不若一般的銅容易產生銅綠，但又帶有特殊光澤。圖／Blancpain提供
青銅金因為使用了青銅、黃金與其他金屬材質，不若一般的銅容易產生銅綠，但又帶有特殊光澤。圖／Blancpain提供
五十噚70周年紀念Act 3，青銅金、自動上鍊機械機芯、防水300米、時間顯示，102萬2,000元。圖／Blancpain提供
五十噚70周年紀念Act 3，青銅金、自動上鍊機械機芯、防水300米、時間顯示，102萬2,000元。圖／Blancpain提供

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