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連續一個月「咖啡超殺45折」 7日限定人氣飲品買一送一
國際咖啡節即將到來，黑浮咖啡將10月份打造成「咖啡狂歡月」，祭出長達一個月的多重優惠，包括10月1日至10月7日，人氣「提拉米蘇絲絨奶霜拿鐵」、「黑浮冰滴咖啡」買一送一；10月1日至10月31日，再享「超殺45折」優惠，提供眾多特色咖啡品項「買五送六」的寄杯服務，全台無期限跨店取杯。
黑浮咖啡的寄杯優惠，10月1日至10月31日，只要成為黑浮儲值卡會員／VIP，即享「美式咖啡／經典拿鐵／法式冰釀拿鐵／大理石拿鐵」買五送六，除了可至黑浮全台門市跨店領取外，還享有寄杯無期限的優點。
此外，10月8日至10月31日，至「黑浮國際餐飲APP」領取優惠票券，即享購買半磅咖啡乙包，贈濾掛式咖啡乙包；購買濾掛禮盒乙盒，再贈手沖咖啡乙杯
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