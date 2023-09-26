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鎖定單身男女！旅遊業者推「輕井澤戀愛巴士」即起報名

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅遊電商平台KKday11月11日光棍節將推出限定版「輕井澤戀愛巴士脫單團」，鎖定20至39歲的單身男女。圖／KKday提供
旅遊電商平台KKday11月11日光棍節將推出限定版「輕井澤戀愛巴士脫單團」，鎖定20至39歲的單身男女。圖／KKday提供

旅遊電商平台KKday分享，去年10月份解封至今，每10位購買海外一日遊的台灣旅客中，就有3位是一人參團的孤獨旅人，11月11日光棍節將推出限定版「輕井澤戀愛巴士脫單團」，鎖定20至39歲的單身男女，訴求單身男性與女性旅客以1比1的比例出團，並在行程中結合經典的聯誼遊戲，即日起開賣推出限定8折優惠，每人1890元起。

KKday表示，為協助旅客出國自由行時，能以更便利與輕鬆的方式，遊覽當地特色景點，目前站上共推出近百支的海外自組團一日遊商品，包含日本、韓國、香港、東南亞地區等目的地，不僅能減少交通轉乘的困擾、前往不便抵達的郊區，還有專業導遊帶領，一天之內就可以體驗當地的特色文化與魅力。

KKday指出，疫後發現不少旅客為一人參團，邊境解封即將屆滿1周年，首波鎖定日本自組團行程，推出品牌活動「輕井澤戀愛巴士脫單團」，為獨旅與單身旅客打開緣分之門，活動將安排參團旅客進行「命運的安排」抽座位，由成員自行抽出配對座位後，再以男女梅花座的形式入座，活動期間還有食字路口賓果、交換愛的禮物等互動。

KKday表示，活動期間將在各景點中規劃不同的體驗活動，如在「白絲瀑布」邊隨機配對分組交流，午餐抵達「舊輕井澤銀座街道」，結合當地的特色景點、美食、伴手禮規劃食字路口賓果遊戲，並將前往有輕井澤天鵝湖之稱的「雲場池」，規劃拍攝照片的指定小任務，最後安排前往「輕井澤王子購物廣場Outlet」，自由選擇旅伴。

單身 日本 電商

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