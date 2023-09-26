搶新市場！kafeD插旗東區鑽石塔、黑浮咖啡跨界客家菜
台灣人愛喝咖啡，愈喝愈懂箇中滋味，精品咖啡也在近年急速成長，各品牌咖啡力拓新市場。「kafeD咖啡滴」主攻百貨商圈，近日宣布插旗東區鑽石塔Diamond Towers，帶來德式的咖啡品味。「黑浮咖啡」則再次打破「義式料理」新境界，與客委會攜手打造跨界料理。
德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」繼去年進駐台北信義新天地A8、台北101，以及台中水湳旗艦店，今年宣布插旗東區新光三越鑽石塔Diamond Towers。新門市延續獨特的包浩斯設計風格，以簡潔俐落的線條，營造一個純粹、沉靜的享受空間，並同步推出兩款全新口味的盤式年輪甜點：「茫醺綠寶石」和「最近有點芒」，於鑽石塔門市獨家販售。
kafeD德式精品咖啡團隊由國際級賽事評審組成，精選世界莊園精品咖啡豆，其中，「藝妓精品咖啡」最能與盤式甜點「茫醺綠寶石」完美融合；來自台灣阿里山的「卓武山莊園咖啡」建議搭配盤式甜點「最近有點芒」。即日起至10月16日新開店限定推出「Take Next Coffee Easily｜扭扭蛋決定下一杯喝什麼！」活動，有機會兌換各式精品咖啡、甜點、餐點折價券。
黑浮咖啡則與客家委員會攜手跨界料理，即日起至11月12日於全台門市限定上市。新菜色以義式底蘊，注入八大客庄名品，打造6道式「澎沛客庄宴席」，顛覆客家菜的想像。中秋節也享優惠，9月29日至10月1日有雙重禮遇，包括「蜜漬桶柑餅鮮柚椰香冰沙買一送一」、「滿額再款待貓裏茶金輕炙葡萄柚桶柑鬆餅乙份」；社群活動再加碼抽出價值千元的「內山苦茶油」等客庄嚴選名品。
涼爽的食慾之秋即將到來，奎克咖啡推出秋季限定新口味，以秋天盛產的「栗 子」結合大自然「山巒與茶葉」元素作為概念發想，打造「栗即出走Chill一下」系列新品，獨門研發將茶韻融於栗子中，即日起至11月12日全台門市限量販售。9月29日至10月1日中秋優惠，可享「雲霧焙茶 栗子冰沙」或「暖秋焙香栗子歐蕾」任選買一送一。
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