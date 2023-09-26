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麥當勞與七龍珠Z合體！限量角色盲卡包、撲克牌必蒐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台灣麥當勞將與跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》合體，明起登場。圖/麥當勞提供
台灣麥當勞將與跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》合體，明起登場。圖/麥當勞提供

全台超級賽亞人粉絲請注意，台灣麥當勞將與跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》合體，明（9月27日）起首度推出全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，凡於餐廳或得來速購買任何產品(不含醬包及其他非單獨銷售產品)，可加價89元購得。此外，超經典角色悟空、弗力札及神龍也霸氣現身餐點包裝，10月11日起購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送限量「七龍珠Z撲克牌」。

9月27日起至10月10日（或售完為止）於麥當勞購買任一餐點加價89元，即可獲得由七龍珠Z普烏篇18款各式經典人物打造而成的「七龍珠Z角色盲卡包」，每一包內含四張隨機角色卡，全台限量10萬包，經典角色卡牌分為三個系列：SSR七龍珠Z傳說角色卡（悟空、貝吉特、悟天克斯等）使用特殊燙金方式製作，SR七龍珠Z稀有角色卡（魔人普烏、比克等）以鏡面材質呈現，R七龍珠Z珍藏角色卡（人造人18號、賽亞超人等）則以精緻珠光質感，重現七龍珠Z人氣經典角色。

9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞同步推出四款期間限定的聯名包裝，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字打造的超吸睛中杯冷飲杯，以及霸氣十足的神龍與超級賽亞人現身外帶包裝。

除了限定包裝，10月11日起至10月24日（或送完為止），購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」，一次享有賽魯、人造人17號及18號等撲克牌卡，全台限量12萬組。

期間購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」。圖/麥當勞提供
期間購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」。圖/麥當勞提供
9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞同步推出四款期間限定的聯名包裝。圖/麥當勞提供
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