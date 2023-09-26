獨／麥當勞「七龍珠Z套餐」開賣！8款限定組合

全新聯名登場！？曾經多次推出跨界聯名商品的「麥當勞」，近期被目擊在點餐機已經出現「七龍珠Z 熱血限定祭」活動，並且推出8款擁有七龍珠外包裝盒的指定套餐，預計於9月27日正式開賣。

日本動漫「七龍珠」是許多動漫迷心中的經典之作，影響力遍佈全球，更是不少六、七年級生的青春回憶。根據目前點餐機上的照片顯示，本次麥當勞所推出的「七龍珠Z 熱血限定祭」將於9月27日開始販售，系統中的8款套餐，以麥脆雞腿、麥克雞塊、勁辣香雞翅等產品的分享餐為主，價格自209～489元不等。至於外盒包裝則是以經典的「弗利沙篇」為主，包括有弗利沙、悟空、悟飯、基紐特戰隊等不同角色登場。