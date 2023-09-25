新光三越DIAMOND TOWERS逾130品牌進駐獨家6大亮點揭曉

新光三越暌違近十年展店，全台第15家、台北第8家分店，也是最新一代店型的DIAMOND TOWERS首度插旗台北東區，以「台北最時髦社交中心」為定位，商場位於「台北之星」雙塔建築一館、二館的一樓至四樓，八個樓層買場面積共約4,500坪，新光三越喊出要讓台北東區再度閃耀，關於外界關注何時開門試營運？以新光三越總經理吳昕陽日前說法，有機會於9月底試營運。

新光三越DIAMOND TOWERS由知名建築師陳瑞憲團隊打造摩登內部空間，品牌陣容集結時尚購物、時髦選務、精緻餐飲、生活美學，共集結逾130個品牌有5成為獨家品牌，包括10家全台首發、7家百貨獨家、17家東區獨家櫃位進駐演繹社交生活。

試營運6大亮點包括6大全台首發香氛陣容：LOEWE Perfumes、TRUDON、Maison Margiela Paris、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ。5大新奢潮流選品店打造時髦穿衣間：TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS 、ARTE WHITE、10X。

4大全台首發高端餐飲名店：Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室。4大話題咖啡層層座落：興波、Gelovery Gift、勺日、KafeD，以及3大獨家生活型態概念店：PORSCHE全新電動概念店、Monceau Fleurs客製化法式風格花店、美麗市場升級版等。還有4大藝術家聯手空間策展。