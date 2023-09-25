快訊

杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

浪浪遭霸凌跳河求生！落水後3鱷魚盯上包圍 下秒1動作竟救了牠

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越DIAMOND TOWERS逾130品牌進駐獨家6大亮點揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越DIAMOND TOWERS共集結130個品牌，10家全台首發、7家百貨獨家、17家東區獨家櫃位進駐。記者王聰賢／攝影
新光三越DIAMOND TOWERS共集結130個品牌，10家全台首發、7家百貨獨家、17家東區獨家櫃位進駐。記者王聰賢／攝影

新光三越暌違近十年展店，全台第15家、台北第8家分店，也是最新一代店型的DIAMOND TOWERS首度插旗台北東區，以「台北最時髦社交中心」為定位，商場位於「台北之星」雙塔建築一館、二館的一樓至四樓，八個樓層買場面積共約4,500坪，新光三越喊出要讓台北東區再度閃耀，關於外界關注何時開門試營運？以新光三越總經理吳昕陽日前說法，有機會於9月底試營運。

新光三越DIAMOND TOWERS由知名建築師陳瑞憲團隊打造摩登內部空間，品牌陣容集結時尚購物、時髦選務、精緻餐飲、生活美學，共集結逾130個品牌有5成為獨家品牌，包括10家全台首發、7家百貨獨家、17家東區獨家櫃位進駐演繹社交生活。

試營運6大亮點包括6大全台首發香氛陣容：LOEWE Perfumes、TRUDON、Maison Margiela Paris、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ。5大新奢潮流選品店打造時髦穿衣間：TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS 、ARTE WHITE、10X。

4大全台首發高端餐飲名店：Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室。4大話題咖啡層層座落：興波、Gelovery Gift、勺日、KafeD，以及3大獨家生活型態概念店：PORSCHE全新電動概念店、Monceau Fleurs客製化法式風格花店、美麗市場升級版等。還有4大藝術家聯手空間策展。

新光三越DIAMOND TOWERS一館一至三流以潮流、設計師服飾、時髦運動概念店為主，四樓都會廚房規畫餐廳、食品與美麗市場；二館一至二樓進駐DIOR形象旗艦店，三至四樓共4家全新Fine Dining品牌。

新光三越DIAMOND TOWERS首度插旗台北東區，掀起東區百貨新火花。記者王聰賢／攝影
新光三越DIAMOND TOWERS首度插旗台北東區，掀起東區百貨新火花。記者王聰賢／攝影

品牌 東區 建築

延伸閱讀

新光三越DIAMOND TOWERS內部曝光　業績挑戰25億

新光三越總座吳昕陽：展店腳步不停歇 明年還有好消息

台灣首間Tiffany Cafe要來了！耶誕季準備約吃夢幻午茶

Marc Jacobs全新概念店進駐A8 波卡圓點包款獨家開賣

相關新聞

新光三越DIAMOND TOWERS逾130品牌進駐獨家6大亮點揭曉

新光三越暌違近十年展店，全台第15家、台北第8家分店，也是最新一代店型的DIAMOND TOWERS首度插旗台北東區，以...

新光三越DIAMOND TOWERS內部曝光 業績挑戰25億

睽違7年，百貨龍頭新光三越再展新店「DIAMOND TOWERS」，並首度插旗台北市東區，與鄰近的遠東SOGO、微風廣場...

JINS朝在台100店邁進！九月進駐誠品生活旗艦店 成商場唯一眼鏡品牌

日本連鎖眼鏡品牌JINS將朝向在台百店目標邁進，擴大市場占比！繼8月官方線上商城營運之後，品牌再度於9月陸續開出誠品生活旗艦店、台中廣三SOGO、高雄漢神巨蛋，累計全台JINS實體門市多達60家，讓各地的消費者都能接觸到其產品。

孫盛希曬G-SHOCK新表放送美腿 代言廣告詮釋清新、性感風貌

「希希」孫盛希不久前推出的新歌MV因為有著大膽脫衣的鏡頭，一上線就迅速獲得網路極大迴響，並引起網友熱烈討論。不僅如此，由...

星巴克「買一送一」再接力！連續2天、這次有3款星冰樂

本週星巴克「買一送一」隨你喝到好、喝到滿！星巴克繼宣布於9月25日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動之後...

王品3大品牌插旗苗栗頭份尚順樂世界 開幕慶加碼優惠

苗栗縣苗北雙城頭份、竹南越來越熱鬧，王品集團旗下「和牛涮」、「陶板屋」、「原燒」3大品牌9月插旗頭份市尚順育樂世界，歡慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦