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JINS朝在台100店邁進！九月進駐誠品生活旗艦店 成商場唯一眼鏡品牌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS是誠品生活旗艦店裕隆城中，唯一的眼鏡品牌。圖／JINS提供
JINS是誠品生活旗艦店裕隆城中，唯一的眼鏡品牌。圖／JINS提供

日本連鎖眼鏡品牌JINS將朝向在台百店目標邁進，擴大市場占比！繼8月官方線上商城營運之後，品牌再度於9月陸續開出誠品生活旗艦店、台中廣三SOGO、高雄漢神巨蛋，累計全台JINS實體門市多達60家，讓各地的消費者都能接觸到其產品。

JINS其母公司在日本無論店數與市占皆是最大連鎖眼鏡品牌，因此來台8年間，除了疫情期間放緩腳步之外，拓點十分迅速。JINS繼7月於雲林斗六、台南新營和全聯超市合作新店型後，又於台北誠品生活旗艦店、台中廣三SOGO百貨、高雄漢神巨蛋百貨打造新門市。品牌表示希望能開拓全台各地區的零售通路，設立更多實體門市，藉以提高市占率，並訂定於五年後在台要有多達100家店的目標。而在9月新據點中，進駐誠品生活旗艦店裕隆城最受矚目，為了搭配商場樓面風格，特別融入花架、木格柵的設計，驗光所柔和的綠色牆面，呼應花園主題，讓消費者置身綠意盎然的療癒空間，輕鬆選購，而且JINS也是唯一的眼鏡品牌。

JINS進駐誠品生活旗艦店裕隆城，為了搭配商場樓面風格，特別融入花架、木格柵的設計。圖／JINS提供
JINS進駐誠品生活旗艦店裕隆城，為了搭配商場樓面風格，特別融入花架、木格柵的設計。圖／JINS提供

另外，OWNDAYS則與日本時裝設計師相場慎吾（SHINGO AIBA）合作，融合70年代復古的基調以及現代感的材質與色彩，呈現出新古典主義風格的聯名眼鏡。此次共推出STEVIE、DAVID、ELSTON及JOHN ANTHONY四種款式，並各自提供3色選擇，還結合了福井縣鯖江市的傳統工匠技藝和最新技術，確保每副眼鏡都能提供舒適的配戴體驗，並擁有精緻的Made In JAPAN設計，因此訂價要5,990元。

OWNDAYS與日本時裝設計師相場慎吾（SHINGO AIBA）合作，呈現出新古典主義風格的聯名眼鏡。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS與日本時裝設計師相場慎吾（SHINGO AIBA）合作，呈現出新古典主義風格的聯名眼鏡。圖／OWNDAYS提供

OWNDAYS X SHINGO AIBA系列JOHN ANTHONY鏡框，5,990元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS X SHINGO AIBA系列JOHN ANTHONY鏡框，5,990元。圖／OWNDAYS提供

OWNDAYS X SHINGO AIBA系列DAVID款鏡框，5,990元。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS X SHINGO AIBA系列DAVID款鏡框，5,990元。圖／OWNDAYS提供

眼鏡 品牌 JINS 誠品 裕隆城

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