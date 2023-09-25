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星巴克「買一送一」再接力！連續2天、這次有3款星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布9月27、28日連續2天，推出「老師辛苦了！一起喝杯咖啡吧！ 指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布9月27、28日連續2天，推出「老師辛苦了！一起喝杯咖啡吧！ 指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。

本週星巴克「買一送一」隨你喝到好、喝到滿！星巴克繼宣布於9月25日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動之後，再度宣布將於9月27、28日連續2天，推出「老師辛苦了！一起喝杯咖啡吧！ 指定品項好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待。

最令粉絲期待的是，在這次的「指定飲料」當中，包括焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂這3款星冰樂。此外，冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤，也在「指定飲料」清單裡。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克「買一送一」優惠，將於9月27、28日回歸。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克「買一送一」優惠，將於9月27、28日回歸。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

咖啡 星巴克

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