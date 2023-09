好「威」！ 金車噶瑪蘭榮獲2023 ISC雙冠軍、4金牌

台灣之光再獲國際威士忌大賽肯定!得獎常勝軍金車噶瑪蘭已連續11年在ISC(International Spirits Challenge)英國倫敦國際烈酒競賽大放異彩,今年再度榮獲「世界產區年度最佳蒸餾酒廠冠軍獎盃(World Whisky Producer of The Year Trophy)」及「全產區年度酒廠遊客中心冠軍獎盃(Best Distillery Visitor Center)」。

針對「全產區年度酒廠遊客中心冠軍獎盃(Best Distillery Visitor Center)」,評審更特別點評酒廠的完善規劃,極富教育性也具多樣化體驗,包含可DIY實驗調酒的「威士忌實驗室WHISKY LAB」,以及融合品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」等,獲獎可謂實至名歸。

此外,「噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭珍選NO.1單一麥芽威士忌」4支酒款,也同時抱回金牌殊榮,再度證明全球評審專家對於金車噶瑪蘭的產品品質與服務體驗給予高度肯定。

金車噶瑪蘭自 2005 年建廠,寫下臺灣威士忌的新篇章,2008 年第一支屬於臺灣的威士忌問世,2010 年開始參與國際各大烈酒競賽,至今已累積近 800 面獎牌殊榮;歷經2016 年擴廠, 2017 年一舉勇奪 IWSC 全球唯一的「年度蒸餾酒廠冠軍獎盃 (The Distiller of The Year)」,成功以實績成就台灣奇蹟。2018 年金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎,雙雙入選 WWA 世界威士忌競賽之威士忌名人堂 (Hall of Fame),成為華人首獲此殊榮之父子檔。

金車噶瑪蘭秉持「堅持品質、突破創新」的經營信念,未來會持續為打造更好的威士忌而努力,讓屬於台灣的琥珀色光芒,閃耀全球。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康