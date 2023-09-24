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「冰與火」也進攻荷包囉！聯名Pandora王冠、飛龍現身
熱門IP的周邊可以帶動強大的商機，不但不亞於當紅偶像明星，後續力可能還更持久。2011年首度躍上螢幕的《冰與火之歌：權力遊戲》至今仍持續席捲全球， 以串飾聞名的丹麥Pandora宣布江首度與華納兄弟發現全球消費產品共同推出Game of Thrones x Pandora聯名系列，將《冰與火之歌:權力遊戲》的魔幻世界化為一系列可穿戴的飾品，採用全新鍛造工藝總共12款設計將於9月28日全球發布，其中率先曝光的三款包括璀璨龍蛋串飾、坦格利安王冠戒指以及巨龍針式耳環，皆是啟發自這部奇幻作品的標誌性象徵。
在玩具界享有盛名的泡泡瑪特（POP MART）是喜愛盲盒玩具的藏家最愛，以俏皮小畫家MOLLY的形象為原型與點睛品聯名推出彩繪金片與足金串飾，結合拋光、彩繪塗層、噴砂等多種工藝，還原MOLLY可愛形象，不論是騎著旋轉木馬、手拿彩色氣球的派對帽女孩、或是坐在旋轉咖啡杯上，充滿童心與快樂；撿拾銀杏葉黃金、穿格桑花裙、和帶的狗狗駕著小車的造型，則讓人感受到年輕的無拘無束。
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