超模Cara Delevingne、泰星Nani現身EMPORIO ARMANI大秀 一同感受夏季輕風拂面

模特兒從後台走出，個個面帶甜美笑容，讓觀賞的人也不自覺地的感受到歡愉，這便是EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝要傳達的概念「輕風拂面（Like a Breeze）」。而且整個系列色彩，也十分輕柔，如同晚霞時帶點灰色濾鏡的紫紅色、紫羅蘭色大量的出現使人感受到夏季夜晚氛圍。

今年89歲的Giorgio Armani先生，仍精神奕奕地出現在秀場與前往看秀的超模Cara Delevingne、泰星Nani開心合影，女兒也是演員的Roberta亦罕見同框。Giorgio Armani先生說「夏天如同一種精神狀態，總攜著對別處的嚮往，就好像在旅途中拾取的一樣」，於是自虹彩擷取靈感，運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝。輕盈飄逸就是這季最主要的精神，因此可見系列服裝上泛著微妙金屬與彩虹光澤，或經巧妙編織與精湛刺繡，卻如薄紗般縹緲。褲裝剪裁寬鬆，並帶有打褶系細節，模特兒搭配了平底鞋或輕質網眼靴，以及海灘風格的購物手提包。當然細節處，還是能看到Giorgio Armani先生鍾愛的東方元素，像是中式立領、盤釦的運用，與系列後半出現的摩洛哥風格服飾，形成有趣對比。

泰星Nani（左）開心與Giorgio Armani先生合影。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook

Giorgio Armani先自虹彩擷取靈感，運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝。圖／EMPORIO ARMANI提供

模特兒從後台走出，個個面帶甜美笑容，使人也不自覺地的感受到歡愉的氛圍，這便是EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝要傳達的概念。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook

EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝，紫羅蘭色大量的出現使人感受到夏季夜晚氛圍。圖／EMPORIO ARMANI提供

中式立領、盤釦的運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝系列也沒缺席。圖／EMPORIO ARMANI提供

EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝系列後半出現的摩洛哥風格服飾，呼應渴望夏日旅行的意念。圖／EMPORIO ARMANI提供

另外，ETRO在2024春夏則讓觀者透過想像力，來到不存在於現實卻成為可能的地方。創意總監Marco De Vincenzo把巴洛克風格圖騰、丹寧和棒球夾克等看似不相關的元素彙聚在一起，卻意外和諧，形塑出屬於當代的女神樣貌。整個系列以垂直筆挺的輪廓或是魚尾剪裁為主，以及透過中性oversized西裝外套圍裹拉長線條及提升整體造型的份量感；代表古希臘邁錫尼文明重生意義的章魚圖騰，象徵著好運也成為面料上的織紋。有趣的尖頭鞋、包包提把的織辮特色和蒙眼女神形象耳環，都強化了某種虛無的特質和自由精神啟發。

ETRO在2024春夏則讓觀者透過想像力，來到不存在於現實卻成為可能的地方。圖／ETRO提供

ETRO創意總監Marco De Vincenzo把巴洛克風格圖騰、丹寧和棒球夾克等看似不相關的元素彙聚在一起，卻意外和諧。圖／ETRO提供

代表古希臘邁錫尼文明重生意義的章魚圖騰，象徵著好運也成為ETRO 2024春夏女裝面料上的織紋。圖／ETRO提供

ETRO 2024春夏女裝大秀上模特兒配戴蒙眼女神形象耳環，強化了某種虛無的特質和自由精神啟發。圖／ETRO提供

ETRO 2024春夏女裝透過中性oversized西裝外套圍裹拉長線條及提升整體造型的份量感。圖／ETRO提供

巴洛克風格圖騰、寬鬆的棒球夾克結合，卻意外和諧，形塑出屬於ETRO當代女神樣貌。圖／ETRO提供