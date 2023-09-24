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超模Cara Delevingne、泰星Nani現身EMPORIO ARMANI大秀 一同感受夏季輕風拂面

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
左起Roberta Armani、超模Cara Delevingne與Giorgio Armani先生於大秀後合影。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook
左起Roberta Armani、超模Cara Delevingne與Giorgio Armani先生於大秀後合影。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook

模特兒從後台走出，個個面帶甜美笑容，讓觀賞的人也不自覺地的感受到歡愉，這便是EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝要傳達的概念「輕風拂面（Like a Breeze）」。而且整個系列色彩，也十分輕柔，如同晚霞時帶點灰色濾鏡的紫紅色、紫羅蘭色大量的出現使人感受到夏季夜晚氛圍。

今年89歲的Giorgio Armani先生，仍精神奕奕地出現在秀場與前往看秀的超模Cara Delevingne、泰星Nani開心合影，女兒也是演員的Roberta亦罕見同框。Giorgio Armani先生說「夏天如同一種精神狀態，總攜著對別處的嚮往，就好像在旅途中拾取的一樣」，於是自虹彩擷取靈感，運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝。輕盈飄逸就是這季最主要的精神，因此可見系列服裝上泛著微妙金屬與彩虹光澤，或經巧妙編織與精湛刺繡，卻如薄紗般縹緲。褲裝剪裁寬鬆，並帶有打褶系細節，模特兒搭配了平底鞋或輕質網眼靴，以及海灘風格的購物手提包。當然細節處，還是能看到Giorgio Armani先生鍾愛的東方元素，像是中式立領、盤釦的運用，與系列後半出現的摩洛哥風格服飾，形成有趣對比。

泰星Nani（左）開心與Giorgio Armani先生合影。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook
泰星Nani（左）開心與Giorgio Armani先生合影。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook

Giorgio Armani先自虹彩擷取靈感，運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝。圖／EMPORIO ARMANI提供
Giorgio Armani先自虹彩擷取靈感，運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝。圖／EMPORIO ARMANI提供

模特兒從後台走出，個個面帶甜美笑容，使人也不自覺地的感受到歡愉的氛圍，這便是EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝要傳達的概念。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook
模特兒從後台走出，個個面帶甜美笑容，使人也不自覺地的感受到歡愉的氛圍，這便是EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝要傳達的概念。圖／摘自EMPORIO ARMANI facebook

EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝，紫羅蘭色大量的出現使人感受到夏季夜晚氛圍。圖／EMPORIO ARMANI提供
EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝，紫羅蘭色大量的出現使人感受到夏季夜晚氛圍。圖／EMPORIO ARMANI提供

中式立領、盤釦的運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝系列也沒缺席。圖／EMPORIO ARMANI提供
中式立領、盤釦的運用在EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝系列也沒缺席。圖／EMPORIO ARMANI提供

EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝系列後半出現的摩洛哥風格服飾，呼應渴望夏日旅行的意念。圖／EMPORIO ARMANI提供
EMPORIO ARMANI 2024春夏女裝系列後半出現的摩洛哥風格服飾，呼應渴望夏日旅行的意念。圖／EMPORIO ARMANI提供

另外，ETRO在2024春夏則讓觀者透過想像力，來到不存在於現實卻成為可能的地方。創意總監Marco De Vincenzo把巴洛克風格圖騰、丹寧和棒球夾克等看似不相關的元素彙聚在一起，卻意外和諧，形塑出屬於當代的女神樣貌。整個系列以垂直筆挺的輪廓或是魚尾剪裁為主，以及透過中性oversized西裝外套圍裹拉長線條及提升整體造型的份量感；代表古希臘邁錫尼文明重生意義的章魚圖騰，象徵著好運也成為面料上的織紋。有趣的尖頭鞋、包包提把的織辮特色和蒙眼女神形象耳環，都強化了某種虛無的特質和自由精神啟發。

ETRO在2024春夏則讓觀者透過想像力，來到不存在於現實卻成為可能的地方。圖／ETRO提供
ETRO在2024春夏則讓觀者透過想像力，來到不存在於現實卻成為可能的地方。圖／ETRO提供

ETRO創意總監Marco De Vincenzo把巴洛克風格圖騰、丹寧和棒球夾克等看似不相關的元素彙聚在一起，卻意外和諧。圖／ETRO提供
ETRO創意總監Marco De Vincenzo把巴洛克風格圖騰、丹寧和棒球夾克等看似不相關的元素彙聚在一起，卻意外和諧。圖／ETRO提供

代表古希臘邁錫尼文明重生意義的章魚圖騰，象徵著好運也成為ETRO 2024春夏女裝面料上的織紋。圖／ETRO提供
代表古希臘邁錫尼文明重生意義的章魚圖騰，象徵著好運也成為ETRO 2024春夏女裝面料上的織紋。圖／ETRO提供

ETRO 2024春夏女裝大秀上模特兒配戴蒙眼女神形象耳環，強化了某種虛無的特質和自由精神啟發。圖／ETRO提供
ETRO 2024春夏女裝大秀上模特兒配戴蒙眼女神形象耳環，強化了某種虛無的特質和自由精神啟發。圖／ETRO提供

ETRO 2024春夏女裝透過中性oversized西裝外套圍裹拉長線條及提升整體造型的份量感。圖／ETRO提供
ETRO 2024春夏女裝透過中性oversized西裝外套圍裹拉長線條及提升整體造型的份量感。圖／ETRO提供

巴洛克風格圖騰、寬鬆的棒球夾克結合，卻意外和諧，形塑出屬於ETRO當代女神樣貌。圖／ETRO提供
巴洛克風格圖騰、寬鬆的棒球夾克結合，卻意外和諧，形塑出屬於ETRO當代女神樣貌。圖／ETRO提供

帶有阿拉伯風格的尖頭鞋，是ETRO 2024春夏女裝主要的配件之一。圖／ETRO提供
帶有阿拉伯風格的尖頭鞋，是ETRO 2024春夏女裝主要的配件之一。圖／ETRO提供

Armani 模特兒 希臘

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