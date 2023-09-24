JISOO刺繡透視辣短裙 竟與英后卡蜜拉國宴服系出同門！

能針對個人需求盡情展現傳統服飾之美與精湛工藝的高級訂製服，是許多人夢寐以求的頂級奢華。日前於首爾登場的韓國女團BLACKPINK演唱會上，Dior全球品牌大使JISOO於獨曲時，穿著一襲由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri所設計的服飾登台演唱。Dior是製作高級訂製服起家的品牌，JISOO穿著一件黑色透紗短裙，以透明與光線交織出創意巧思，同時，Maria Grazia Chiuri為向迪奧先生對大自然與植物學的熱情致意，以藍、粉紅與綠色刺繡花朵裝飾為JISOO打造上衣，彰顯Dior工坊絕妙工藝，也透過此設計反映出Dior精湛的技藝。

而日前在由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於法國凡爾賽宮舉行的國宴上，英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）也選擇了由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri特地設計的獨一無二高級訂製服出席盛宴，透過選穿法國品牌象徵英法友好情誼並向晚宴主辦致意。這件由Dior工坊製作的午夜藍高訂服，以絲綢縐褶晚禮服結合披風組合而成，並加入Maria Grazia Chiuri最為鍾情的飾邊細節點綴，表現Dior的創意與精湛工藝及藝術的結合，也完美襯托她所配戴的藍寶石珠寶。 黑色透紗短裙以透明與光線交織出創意巧思。圖／Dior提供 Dior高級訂製服工坊為品牌大使JISOO手工製作演唱會服飾。圖／Dior提供 以藍、粉紅與綠色刺繡花朵裝飾為JISOO打造的上衣，向迪奧先生對大自然與植物學的熱情致意。圖／Dior提供 英國王后CAMILLA穿著DIOR獨一無二高級訂製服出席法國國宴。圖／Dior提供 英國王后CAMILLA穿著DIOR獨一無二高級訂製服出席法國國宴。圖／Dior提供 英國王后CAMILLA穿著DIOR獨一無二高級訂製服出席法國國宴。圖／Dior提供 以藍、粉紅與綠色刺繡花朵裝飾為JISOO打造的上衣，向迪奧先生對大自然與植物學的熱情致意。圖／Dior提供 英國王后卡蜜拉與JISOO穿著Dior高級訂製服。圖／Dior提供 JISOO穿著Dior於演唱會獨曲。圖／Dior提供 Dior高級訂製服工坊為品牌大使JISOO手工製作演唱會服飾。圖／Dior提供