聽新聞
test
0:00 / 0:00
JISOO刺繡透視辣短裙 竟與英后卡蜜拉國宴服系出同門！
能針對個人需求盡情展現傳統服飾之美與精湛工藝的高級訂製服，是許多人夢寐以求的頂級奢華。日前於首爾登場的韓國女團BLACKPINK演唱會上，Dior全球品牌大使JISOO於獨曲時，穿著一襲由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri所設計的服飾登台演唱。Dior是製作高級訂製服起家的品牌，JISOO穿著一件黑色透紗短裙，以透明與光線交織出創意巧思，同時，Maria Grazia Chiuri為向迪奧先生對大自然與植物學的熱情致意，以藍、粉紅與綠色刺繡花朵裝飾為JISOO打造上衣，彰顯Dior工坊絕妙工藝，也透過此設計反映出Dior精湛的技藝。
而日前在由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於法國凡爾賽宮舉行的國宴上，英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）也選擇了由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri特地設計的獨一無二高級訂製服出席盛宴，透過選穿法國品牌象徵英法友好情誼並向晚宴主辦致意。這件由Dior工坊製作的午夜藍高訂服，以絲綢縐褶晚禮服結合披風組合而成，並加入Maria Grazia Chiuri最為鍾情的飾邊細節點綴，表現Dior的創意與精湛工藝及藝術的結合，也完美襯托她所配戴的藍寶石珠寶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言