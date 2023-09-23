非典星際之美 萬寶龍愛隕石 帝舵神遊火星魔幻

星宿銀河的存在，雖然有人感受到了遙遠與渺小，但也有人領略到了浩瀚與深邃。隨著中秋節即將來臨，不少精品、高級鐘表也不約而同推出月亮、星際相關主題商品，讓人從色彩、設計細節與功能中，與無有邊際的星際同頻共振。

沛納海（PANERAI）在日前於上海舉辦的「鐘表與奇蹟」表展期間發表了新款的Luminor Due Luna Tuttooro腕表，表殼與鍊帶全屬使用Goldtech™的表款，在38毫米的面盤上除了珍珠母貝面盤散發柔美光澤，六點鐘方向為品牌經典的魚雷式小秒針、三點鐘方向則有著月相功能顯示，而月亮更經過細緻雕琢，以還原月球表面的陰影質地，散發浪漫的多重聯想。

帝舵（TUDOR）的Black Bay碧灣型41毫米腕表則透過紅色表圈、黑色面盤的組合，嘗試帶人以想像力登上神秘未知的火星。但表款的機芯動力來源則是已知的科學力量結晶：MT5602-U型機芯經過瑞士「聯邦計量科學研究院」（Federal Institute of Metrology）的METAS官方認證。在防水、抗磁、日誤差、動力儲存，都有水準之上基礎，是冒險、探索未知的可靠夥伴。