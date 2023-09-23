非典星際之美 萬寶龍愛隕石 帝舵神遊火星魔幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
星際行者Space Blue系列珍貴樹脂鋼筆，價格店洽。圖／MONTBLANC提供
星際行者Space Blue系列珍貴樹脂鋼筆，價格店洽。圖／MONTBLANC提供

星宿銀河的存在，雖然有人感受到了遙遠與渺小，但也有人領略到了浩瀚與深邃。隨著中秋節即將來臨，不少精品、高級鐘表也不約而同推出月亮、星際相關主題商品，讓人從色彩、設計細節與功能中，與無有邊際的星際同頻共振。

沛納海（PANERAI）在日前於上海舉辦的「鐘表與奇蹟」表展期間發表了新款的Luminor Due Luna Tuttooro腕表，表殼與鍊帶全屬使用Goldtech™的表款，在38毫米的面盤上除了珍珠母貝面盤散發柔美光澤，六點鐘方向為品牌經典的魚雷式小秒針、三點鐘方向則有著月相功能顯示，而月亮更經過細緻雕琢，以還原月球表面的陰影質地，散發浪漫的多重聯想。

帝舵（TUDOR）的Black Bay碧灣型41毫米腕表則透過紅色表圈、黑色面盤的組合，嘗試帶人以想像力登上神秘未知的火星。但表款的機芯動力來源則是已知的科學力量結晶：MT5602-U型機芯經過瑞士「聯邦計量科學研究院」（Federal Institute of Metrology）的METAS官方認證。在防水、抗磁、日誤差、動力儲存，都有水準之上基礎，是冒險、探索未知的可靠夥伴。

而常與名表連結的鋼筆則可透過書寫整理思緒、激盪靈感，進而展開心神的腦內漫遊。萬寶龍（Montblanc）新款的「星際行者」Space Blue系列書寫工具，全系列結合了來自太空的隕石花紋—魏德曼花紋（Widmanstätten pattern），並運用在原子筆、細字筆和鋼筆的筆身上，其中金屬款的筆身、筆蓋皆飾有魏德曼花紋，而珍貴樹脂款與Doué款則使用霧面花紋深藍色貴樹脂。同系列再推出具有魏德曼花紋的藍色皮革橫線筆記本，透過紙張上的一直、一橫之間，記述下由此地、到彼方的星際奇想。

沛納海推出新款Luminor Due Luna Tuttooro（PAM 01504）腕表，具備小秒針與浪漫的月相功能。圖／翻攝自PANERAI官方網站
沛納海推出新款Luminor Due Luna Tuttooro（PAM 01504）腕表，具備小秒針與浪漫的月相功能。圖／翻攝自PANERAI官方網站
紅色表圈、黑色面盤與TUDOR經典的雪花針，構成了經典的Black Bay設計語彙。圖／TUDOR提供
紅色表圈、黑色面盤與TUDOR經典的雪花針，構成了經典的Black Bay設計語彙。圖／TUDOR提供
星際行者Space Blue系列50ml墨水瓶，1,300元。圖／MONTBLANC提供
星際行者Space Blue系列50ml墨水瓶，1,300元。圖／MONTBLANC提供
帝舵（TUDOR）的Black Bay碧灣型41毫米腕表的MT5602-U型機芯經過METAS官方認證，在防水、抗磁、日誤差、動力儲存，都有水準之上傑出表現。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）的Black Bay碧灣型41毫米腕表的MT5602-U型機芯經過METAS官方認證，在防水、抗磁、日誤差、動力儲存，都有水準之上傑出表現。圖／TUDOR提供
萬寶龍以星際行者Space Blue系列書寫工具，演繹銀河星空的浩瀚無垠。圖／MONTBLANC提供
萬寶龍以星際行者Space Blue系列書寫工具，演繹銀河星空的浩瀚無垠。圖／MONTBLANC提供

腕表

延伸閱讀

殺破狼週運勢／雙魚易有血光之災 1星座金錢運好「有大筆收入」

唐綺陽星座運勢週報：天秤事業好消息多 天蠍戀情注意「這點」

殺破狼週運勢／單身獅子座桃花旺盛 雙魚職場表現受人矚目

影／淡水捷運站旁變電箱2次爆炸 火星瀑布撒在塞車騎士身上

相關新聞

非典星際之美 萬寶龍愛隕石 帝舵神遊火星魔幻

星宿銀河的存在，雖然有人感受到了遙遠與渺小，但也有人領略到了浩瀚與深邃。隨著中秋節即將來臨，不少精品、高級鐘表也不約而同...

年輕人也會有頸紋 醫：姿勢不良是主因 這幾招可改善

頸部常被人為是透露年紀的部位，但不一定老人才會有頸紋，太常低頭滑手機卻會造成頸紋，讓人外觀顯老。開業診所醫師陳珮吟表示，...

找回自己故事中的「美好家香」 MFK香氛蠟燭推出新香味

生活的每個過程，就如同時間的旅行。而「家」的住所正代表著自己的故事，在這故事中，又要撰寫自己每天不同的腳本與過程，讓生活...

機能面料防風也防水 Ground Y將城市化為Outdoor玩樂場

隨著秋冬的來臨，又來到寬版與多層次穿搭的季節。山本耀司旗下入門品牌Ground Y在2023秋冬以「走出室外就是戶外」為...

2024春夏時裝周GUCCI重返簡約 茱莉亞羅勃茲成大秀VIP

GUCCI於昨日台灣時間晚上9點於米蘭時裝周發表了2024春夏女裝秀。由於這是新任創意總監Sabato De Sarno...

米其林星廚Olivier來台展店 法餐每道158元起

米其林星級名廚奧利維耶 埃爾澤(Olivier Elzer)正式領軍進駐台北W飯店10樓，開啟現代法式餐廳「Season...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦