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找回自己故事中的「美好家香」 MFK香氛蠟燭推出新香味

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Maison Francis Kurkdjian推出全新身體系列產品。圖／Maison Francis Kurkdjian提供
Maison Francis Kurkdjian推出全新身體系列產品。圖／Maison Francis Kurkdjian提供

生活的每個過程，就如同時間的旅行。而「家」的住所正代表著自己的故事，在這故事中，又要撰寫自己每天不同的腳本與過程，讓生活中有著不一樣的色彩與感官記憶。頂級香氛品牌Maison Francis Kurkdjian，敘述著西班牙福門特拉島Es Cap的風情，嗅覺來自於童年時期祖父的公寓、家中的氣氛、溫暖的巴黎小屋，讓家與色彩有著密不可分的緊密。

香氣中充滿著無花果葉、雪松、乾木香調，還沒點燃的嗅吸味道，就有著優雅恬靜感。這款香氛就猶如暖風吹拂著門特拉島南部令人屏息的峭壁風景。

針對香迷們對於Maison Francis Kurkdjian的喜愛，品牌也為了讓生活與藝術讓大家在生活中能夠為自己的風格體現得更精美。這次更透過全新身體系列，讓儀式感與生活中的藝術結合在每時每刻，以香氛身體乳、手部身體潔膚露、香氛身體油、髮香噴霧、香皂，五大身體必須品，讓你帶著香氣與療癒進入Maison Francis Kurkdjian 24小時不間斷。

身體系列乳液成分有乳木果油、山茶花籽油和甜杏仁油，再加上Maison Francis Kurkdjian超質感香氣「724」全身散發出佛手柑、橙花、茉莉和甜豌豆，輔以檀香木和白色麝香，清新又帶著優雅與氣質的好味道，在這喧囂的城市中，為自己找到一個城市中的極致療癒避難所。

Maison Francis Kurkdjian美好家香Es Cap香氛蠟燭／3,600元。圖／Maison Francis Kurkdjian提供
Maison Francis Kurkdjian美好家香Es Cap香氛蠟燭／3,600元。圖／Maison Francis Kurkdjian提供
Maison Francis Kurkdjian美好家香Es Cap香氛蠟燭／3,600元。圖／Maison Francis Kurkdjian提供
Maison Francis Kurkdjian美好家香Es Cap香氛蠟燭／3,600元。圖／Maison Francis Kurkdjian提供
Maison Francis Kurkdjian推出全新身體系列產品。圖／Maison Francis Kurkdjian提供
Maison Francis Kurkdjian推出全新身體系列產品。圖／Maison Francis Kurkdjian提供

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