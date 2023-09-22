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「Apple Watch救了我媽媽！」台灣用戶寫信謝庫克

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
黃小姐表示，獨居的媽媽意外在家撞破玻璃遭割傷大失血，幸好Apple Watch主動撥打119救援。圖／蘋果提供
黃小姐表示，獨居的媽媽意外在家撞破玻璃遭割傷大失血，幸好Apple Watch主動撥打119救援。圖／蘋果提供

繼上個月台灣用戶辛先生寫信給蘋果執行長Tim Cook感謝Apple Watch跌倒偵測在緊急時刻救了他一命，近日又有台灣使用者黃小姐寫信給Tim Cook，感謝「Apple Watch救了我媽媽！」

黃小姐在信中表示，8月7日獨居的媽媽在家裡跌倒撞破玻璃流了非常多血，幸好手上戴著的Apple Watch馬上撥打119，並發送通知給她跟住在美國的姐妹。她立刻回撥電話給媽媽，電話中媽媽因為失血很多已經相當虛弱，幸好救護車及時趕到，警察和救護人員破門而入，將媽媽送醫，拯救了媽媽的性命。黃小姐說「要是沒有Apple Watch，那天我們就失去媽媽了。」因此特別去信表達感謝，也鼓勵蘋果持續創新，並希望讓全世界知道Apple Watch不僅是一個時尚配件，而是真的可以守護獨居年長者的生命健康。

Apple Watch的跌倒偵測功能從2018年Apple Watch Series 4之後開始出現，透過內建的加速感測器和陀螺儀，可以分析手腕移動軌跡和衝擊加速度，主動判斷使用者是否發生嚴重的跌倒狀況，並發出通知讓使用者點選是否立即撥打電話求救，如果在1分鐘內使用者沒有任何回應，便會主動撥打緊急服務電話，同時傳送位置資訊給「醫療卡」中預設好的緊急聯絡人。

如果你手上使用的是Apple Watch SE或Apple Watch Series 4或後續機型，透過iPhone上的Watch App，然後點一下「我的手錶」標籤頁，點一下「SOS緊急服務」，即可開啟或關閉「跌倒偵測」，另也可以選取「永遠開啟」或「只在體能訓練期間開啟」。55歲以上的使用者蘋果預設會將此功能自動開啟，但18歲以下的使用者不適用。

台灣使用者黃小姐寫信給Tim Cook，感謝「Apple Watch救了我媽媽！」圖／蘋果提供
台灣使用者黃小姐寫信給Tim Cook，感謝「Apple Watch救了我媽媽！」圖／蘋果提供

使用者 獨居 救護車 Apple Watch Apple Watch SE iPhone

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