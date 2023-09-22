阮經天站台peter wu新店笑稱最合「周處除三害」原因曝

旅法台灣設計師peter wu於2017年創立同名品牌，並以簡約法式風格見長，具高實穿性。品牌在2022年底先開設全球首間旗艦店，今年持續翻開品牌新頁：今日正式進駐台中新光三越中港店，並邀請到人氣男星阮經天站台出席。

談到今日造型時，阮經天表示在與設計師Peter Wu討論後，決定讓整體「有點機能性，但很舒服、很簡單，可以表現出人的特質。」也由於他近日有兩部新戲「查無此心」和「周處除三害」，他認為兩部戲中角色都像自己小孩，難以特別挑選喜歡哪一部，但兩個角色的心境則大不相同。他同時笑稱如果是「周楚除三害」他可能會跑來跟品牌商借衣服，因為戲中角色是一個通緝犯，需要隱藏在環境裡，很適合peter wu的服裝主要以大地、自然色系為主，巧妙藏入人群無違和。而今日阮經天出席活動時則是以炭灰色立領鋪棉背心搭配了Aluminimum皮革工作長褲，展現俐落造型，也像台中的好天氣，總是帶來活力能量。

全新開幕的peter wu台中新光三越中港店使用了大量玻璃、白色牆面、淺灰色地板與金屬框架，呈現有如空氣的透明感，清爽俐落。而2023秋冬peter wu以「黎明/黃昏」（Dawn/Dusk）為題，嘗試捕捉當太陽升起或落下時，光線在明暗切換之際，人與服裝、視覺與感受的微妙變化。

也由於peter wu品牌整體強調實穿性，本季大樣運用了科技面料，例如Paper Wool便經過特殊處理，具備輕薄的特點；蒙古製的cashmere加入了真絲混紡，讓觸感更為柔軟。日本的斜紋棉布則運用在襯衫上，讓表面更為硬挺俐落，部分日式丹寧則混用以羊毛，也符合秋日更為保暖的需求。兩面實穿的Reversible Parka大衣共有長版、短版兩種尺寸，不僅內外面料顏色不同，口袋也分為平口、斜岔，讓正反兩面擁有不同細節，加上落肩與寬鬆設計，也讓衣物具有溫暖的包覆感，愜意實穿。