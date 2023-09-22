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有怪獸！APUJAN 潮玩倫敦時裝周「怪獸調查員」窺探變革

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
APUJAN在三年後重新登上倫敦時裝周，以「怪獸調查員」（The Case Book of Kaiju） 為主題，帶出對時代變革的趣味童心窺探。圖／APUJAN提供
APUJAN在三年後重新登上倫敦時裝周，以「怪獸調查員」（The Case Book of Kaiju） 為主題，帶出對時代變革的趣味童心窺探。圖／APUJAN提供

大疫時代已然結束，睽違多年的實體服裝秀也相繼熱切登場。倫敦時裝周官方日程品牌APUJAN在三年後重新登上倫敦時裝周，於薩默塞特府（Somerset House）舉辦實體走秀。品牌並以「怪獸調查員」（The Case Book of Kaiju） 為主題，透過31套奇想男女時裝，帶出對時代變革的趣味與童心窺探。

本季服裝靈感來自品牌創意總監詹朴喜愛的怪獸電影，不僅向科幻、日本特攝電影致意，也透過怪獸為隱喻，帶出品牌心中觀察到即將來臨的時代趨勢，或將在不遠的將來一一來到。大量的鋸齒狀拼布設計，隱約帶來怪獸爪牙的童趣暗示，面罩、頭盔、探照鏡除了是生存時的必備工具，也轉化為服裝配件或裝飾，甚至出現在模特兒手上的玩具盒，加上報紙標題、面料印花上的「禁止進入」字樣，都與怪獸息息相關，令人不禁莞爾。

繼具象也抽象的拼圖，象徵對事物（與時代趨勢）輪廓的窺探拆解，因而成為半透明的黑色上衣、雙色黑白襯衫的拼接、半透明黑色連身長裙、甚至是模特兒臉上變形的臉部貼飾。APUJAN愛用的「X」造型也頻頻登場，串接起布料、結構、泳裝短褲，成為服裝結構的一部分，也具有幾何元素的裝飾性。

值得一提的是，模特兒走秀中的第一套與最後一套，正好成為某種別具哲思的比對：第一套登場的模特兒戴上以花朵裝飾造型的頭盔與連身粉色長衫，最後一套模特兒則換上了紅色天鵝絨不對稱鋸齒狀小可愛與長裙，花朵頭盔像暗喻未知與衝擊內滿載的祝福，而開場與結尾的反差則讓人聯想著童稚可愛的女性氣息、最終進化為知性且魅惑的印象，或無形中反應APUJAN品牌的時裝與人生觀，放肆玩、擁抱衝擊、敢於前行。

特殊的數位印花像被干擾後的電波雜訊，也傳遞出對未知世代浪潮的低調聆聽。圖／APUJAN提供
特殊的數位印花像被干擾後的電波雜訊，也傳遞出對未知世代浪潮的低調聆聽。圖／APUJAN提供
大量的X元素貫穿本季裝飾細節或服裝結構，是APUJAN品牌愛用設計語彙。圖／APUJAN提供
大量的X元素貫穿本季裝飾細節或服裝結構，是APUJAN品牌愛用設計語彙。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌創意總監詹朴。圖／APUJAN提供
APUJAN品牌創意總監詹朴。圖／APUJAN提供
玩玩具才是正經事？怪獸模型盒也成為APUJAN本季走秀中的重要道具，讓人會心一笑。圖／APUJAN提供
玩玩具才是正經事？怪獸模型盒也成為APUJAN本季走秀中的重要道具，讓人會心一笑。圖／APUJAN提供
模特兒走秀的最後一套，在鋸齒狀、不對稱的上下左右半身，呈現知性而魅惑的華麗印像。圖／APUJAN提供
模特兒走秀的最後一套，在鋸齒狀、不對稱的上下左右半身，呈現知性而魅惑的華麗印像。圖／APUJAN提供
模特兒走秀的第一套，粉紅色花卉裝置頭盔，像面臨衝擊後滿溢、盛放的生機。圖／APUJAN提供
模特兒走秀的第一套，粉紅色花卉裝置頭盔，像面臨衝擊後滿溢、盛放的生機。圖／APUJAN提供

模特兒 品牌 時裝周 倫敦

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