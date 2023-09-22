遠傳電信開賣iPhone 15系列　超狂頭香果粉「紮營」排隊103小時入手最頂規機種

遠傳電信今天（9月22日）起盛大開賣iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，上午9點於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動。今年iPhone 15系列買氣火熱，獲得遠傳頭香禮的鍾小姐可謂是超狂果粉，9月18日凌晨2點就開始「紮營」排隊，共等待了103小時，不僅如願入手最頂規的白色鈦金屬iPhone 15 Pro Max 1TB，還抱走價值19,900元的iPad 10.9吋Wi-Fi版256GB、點睛品黃金蘋果手繩等頭香禮，遠傳總經理井琪現場再加碼贈送最新上市的Apple Watch 9（LTE版45mm），排第2、第3名的民眾也獲得加碼贈點睛品黃金蘋果手繩。

遠傳排隊頭香鍾小姐兩年前也曾參與iPhone首賣活動搶得頭香，這次備妥懶骨頭、床墊、筆電、摺疊桌等用品，在排隊期間相當愜意。今年直接搶攻最頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB搭配遠傳心5G 1,399元資費，鍾小姐說：「要給自己用最好的，連手機殼都已經先買好了」，她最欣賞的功能除了動態島之外，還有使用更便利的Type-C（USB-C）連接埠。

遠傳提供三創門市前50名以及台中逢甲福星門市、高雄林森門市排隊前10名的民眾，搭配遠傳心5G 999以上資費，不論新申辦、攜碼、續約，都可享容量免費升級、林襄或吳慷仁的配件大禮包2選1。同時針對購買空機排隊的果粉推出加碼好禮物，遠傳三創門市提供前30名購買民眾「襄支襄守大禮包」與「仁仁守護大禮包」2選1，以及1,000元Apple配件購物金。

遠傳總經理井琪表示，iPhone 15系列預購狀況比去年大幅成長8成，近日預購iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的消費者更高達8成以上，讓iPhone 15系列成為5G開台以來最熱賣的蘋果機種；加上遠傳自2020年5G開台，今年有不少用戶正好到了續約時間點，以及iPhone 11等4G用戶升級5G等需求，iPhone 15系列對於帶動5G市場有關鍵性的助力，預估選擇1,399元、1,599元等高資費的趨勢也將更為明顯。井琪強調，目前iPhone 15系列供貨狀況良好，但隨著持續熱賣，部分特定規格難免可能會有等待比較久的狀況，建議想要添購新機的消費者趁早入手。

遠傳貼心回饋果粉，享超優惠專案價，iPhone 15 128GB搭配1,599元資費、綁約48個月就可0元起帶回家，活動期間申辦iPhone 15指定方案，再享4大好禮，包括：用戶持舊機換iPhone 15系列新機，享加碼1,000元折扣，最高可折35,000元；VIP用戶續約最高可折5,000元，於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳再賺最高8%回饋；加購MacBook 、Apple Watch、iPad、Dyson、LG等系列商品，均可各再折1,000至3,000元，並享蘋果配件65折起優惠；10月31日前申辦遠傳心5G 999元以上資費就有機會抽點睛品黃金蘋果串珠手繩。

同步開賣的Apple Watch 9及 Ultra 2系列也享優惠，搭配遠傳心5G智慧手錶方案，月付1,399元、Apple Watch 9專案價最低0元起，LTE版手錶申辦搭配一號多機服務，手錶專案價最高可再折3,000元。