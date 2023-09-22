大家一起愛海洋好嗎？世界環境清潔日 瑞士精品曬愛心

即將來臨的九月的第三個周末，是公認的「世界環境清潔日」（World Cleanup Day 簡稱：WCD），以「Change for the Better」為理念主張的瑞士手表品牌ORIS選擇於WCD來臨前，特別發表了Oris X Bracenet腕表與限量2,009只的Dat Watt II限量腕表，透過廢棄物再利用材質，為改變世界悄悄獻上一份低調心力。

其實ORIS台灣分公司早從2017年起已經開始關心台灣本土，品牌於2017年自發性前往基隆大武崙淨灘，此後包含2020年與健行筆記共同淨山，與「RE-THINK 重新思考環境教育協會」四度合作過淨灘、淨街活動，2023則於新北三芝參與淨灘活動，與超過百位志工回收近700公斤垃圾，持續響應「世界環境清潔日」。

本次發表的Oris X Bracenet腕表是將漂浮於海洋中的「幽靈漁網」回收，將其中綠、藍與白色材料加熱、融化，再將冷卻的薄片重新切削打磨，並成為0.3毫米的面盤材質，精鋼表殼並使用Oris 733自動上鍊機芯，具備時間顯示、停秒裝置與瞬跳日期顯示，並有43.5和36.5毫米兩種尺寸。

另一款Dat Watt II限量腕表則為該主題二度推出，表款與保育丹麥、德國與荷蘭海岸線綿延500公里的「瓦登海共同祕書處」（CWSS）合作，所謂的「瓦登海」區域棲息了約10,000種動植物，也是世界最大的潮間帶泥灘與沙灘完整系統，43.5毫米的第二代Dat Watt限量表，並將具備300米防水性能，其面盤並從瓦登海的鹽沼得到啟發，全球限量2009只，並採用特別盒裝，訂價98,000元。