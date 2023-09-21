2023台灣文博會重返台北 晚上在舊空總開幕

2023台灣文博會今晚再度重返台北，創下首度跨出單一縣市、展館最多、範圍最大的文博會新紀錄，展覽場域以首都文化軸線上的舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館等5大文化場域，推出「文化策展」、「文創品牌」、「IP授權」、「文化展演」等4大內容；並首次邀集國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等各博物場館為副展館，讓2023文博會成為全台響應的文化博覽會。

晚間搶先在文化策展主展區之一的空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會。行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、數位發展部政務次長李懷仁齊聚，一起為文化創意年度盛事台灣文博會揭幕。