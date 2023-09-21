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2023台灣文博會重返台北 晚上在舊空總開幕
2023台灣文博會今晚再度重返台北，創下首度跨出單一縣市、展館最多、範圍最大的文博會新紀錄，展覽場域以首都文化軸線上的舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館等5大文化場域，推出「文化策展」、「文創品牌」、「IP授權」、「文化展演」等4大內容；並首次邀集國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等各博物場館為副展館，讓2023文博會成為全台響應的文化博覽會。
晚間搶先在文化策展主展區之一的空總台灣當代文化實驗場舉行開幕晚會。行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、數位發展部政務次長李懷仁齊聚，一起為文化創意年度盛事台灣文博會揭幕。
開幕晚會由知名科技展演藝術策展人馮建彰打造，在工地鷹架轉譯而成的文化科技藝術裝置作品「Working in Progress X 鷹架GPU」前展開，以文博會「文化物種大發現」主題，結合地景、光影、數位藝術與表演藝術跨界合作。舞台上12位舞者肢體展現多層次的分裂與交融，音樂創作融合過往空軍戰情空襲警報聲響，工地鷹架樣貌轉換成敲擊節奏，服裝打破制式概念，以外太空異型呈現一片片的螢幕，藉由燈光、色彩不斷撒落在舞者身上；舞臺後方的戰情大樓則如同宇宙未來的GPU，強光閃爍、色彩變化，運算未來的核心載體與表演者共創超現實的未來科幻感，象徵著空總正邁向多重未來的新想像。
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