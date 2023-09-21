真的是葡萄嗎？GEORG JENSEN聯名概念品牌大膽黑化經典

丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）攜手北歐概念針織品牌A. Roege Hove，推出聯名限定款月光葡萄（MOONLIGHT GRAPES）膠囊系列珠寶。源自新藝術時期的自然主義風格葡萄圖騰，在設計師Amalie Roege Hove融入編織美學的創意詮釋下，以規律的線性排列組合創造出簡練時髦的項鍊、耳環、胸針、手鍊、戒指等，並以永續材質和氧化工序，賦予葡萄不同以往的深邃魅力。

月光葡萄珠寶的設計最早源自1920年代品牌創辦人喬治傑生大師的原創銀雕藝作，點綴於上方的華麗葡萄裝飾逐漸演變為品牌經典符碼，並於2010年蛻變為全新型態珠寶，成為兼具歷史性與創新性的品牌象徵。而在2019年創立的北歐針織品牌A. Roege Hove，以實驗性與直覺式的感知風格挑戰傳統針織工藝，透過現代剪裁與創新材料打造出既輕鬆又奢華的時裝，近年在國際時尚圈嶄露頭角，並2021年榮獲丹麥盛名的The Wessel & Vett Prize獨立時裝設計獎。