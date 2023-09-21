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真的是葡萄嗎？GEORG JENSEN聯名概念品牌大膽黑化經典
丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）攜手北歐概念針織品牌A. Roege Hove，推出聯名限定款月光葡萄（MOONLIGHT GRAPES）膠囊系列珠寶。源自新藝術時期的自然主義風格葡萄圖騰，在設計師Amalie Roege Hove融入編織美學的創意詮釋下，以規律的線性排列組合創造出簡練時髦的項鍊、耳環、胸針、手鍊、戒指等，並以永續材質和氧化工序，賦予葡萄不同以往的深邃魅力。
月光葡萄珠寶的設計最早源自1920年代品牌創辦人喬治傑生大師的原創銀雕藝作，點綴於上方的華麗葡萄裝飾逐漸演變為品牌經典符碼，並於2010年蛻變為全新型態珠寶，成為兼具歷史性與創新性的品牌象徵。而在2019年創立的北歐針織品牌A. Roege Hove，以實驗性與直覺式的感知風格挑戰傳統針織工藝，透過現代剪裁與創新材料打造出既輕鬆又奢華的時裝，近年在國際時尚圈嶄露頭角，並2021年榮獲丹麥盛名的The Wessel & Vett Prize獨立時裝設計獎。
全新聯名系列中，Amalie Roege Hove將編織技法中的線性排列與洋溢雕塑感的幾何結構應用在珠寶設計上，藉由不同尺寸的葡萄狀銀珠由大至小規律排序串接，交疊出剛柔並濟、男女皆宜的風格審美。全系列均採用100%再生純銀鑄造，更藉由鉅細靡遺的氧化工序處理打造出獨特銀黑色調耳環、胸針及戒指，兌現A. Roege Hove品牌針織特色的同時，亦保留葡萄符碼的精隨。
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