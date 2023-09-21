迎iPhone 15系列開賣！蝦皮購物明限時2小時推指定區域「早上訂下午到」 服務

隨著2023蘋果秋季發表會正式拉開序幕，iPhone 15系列將於明天（9月22日）正式在台開賣，蝦皮購物推出iPhone 15系列「早上訂下午到」 服務，9月22日當天早上8點至10點期間，於iPhone 15系列新機活動頁「早上訂下午到」活動專區下單iPhone 15系列新機，且符合「早上訂下午到」配送區域即可於當日晚上6點前到貨，數量有限、額滿為止。

蝦皮購物9月22日早上8點至10點限時推出的iPhone 15系列指定區域「早上訂下午到」 服務，配送區域包含基隆市、台北市、新北市、桃園市（以上不包含貢寮區、雙溪區、烏來區、觀音區、大溪區、龍潭區、復興區、新屋區、大園區）；若非上述行政區域僅適用賣場原出貨規範，不適用「指定區域早上訂下午到」活動內容。詳細活動辦法以蝦皮購物公告為準。

此外，蝦皮購物「9.25商城狂購節」獨家再祭「iPhone專區」，網羅手機外殼、保護貼等多款iPhone相關配件下殺最低8折起，添購新機除了領券現省1,000元，搭配舊機換新方案再享加碼回饋最高1,500元；9月22日至10月3日於蝦皮購物全站下單並於結帳時選擇使用7-ELEVEN取貨服務，且於活動結束後完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨）者，加碼再抽iPhone 15 128GB。另有iPhone 14限時下殺9折起，領券券後價最低25,700元起。