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全球50城同步！GUCCI紅白Ancora宣傳 預告大秀將臨

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台北華山文創園區也將在9月22日當晚換上Ancora視覺，與米蘭時裝周同步在伸展台點燃大秀情緒。圖 / GUCCI提供
台北華山文創園區也將在9月22日當晚換上Ancora視覺，與米蘭時裝周同步在伸展台點燃大秀情緒。圖 / GUCCI提供

隨著米蘭時裝周期間，不少國際精品大廠的發表都讓人益發期待。義大利頂級精品品牌古馳（GUCCI）將在近日發表2024春夏新裝，並同步在全世界50個城市包含台北的公共場域換上醒目宣傳視覺，掀起一波討論熱浪。

由於這將是品牌新任創意總監Sabato de Sarno上任後的首個服裝大秀發表，加上日前GUCCI無預警瞬間「清空」品牌官方instagram帳號，「重開機」後的古馳IG便換上了Sabato de Sarno的照片，象徵新時代的來臨。此後品牌再快速發表了由名模Daria Werbowy在池畔演繹的品牌全新時尚首飾系列，性感、大氣而簡約，讓人眼神為之一亮。

而為了米蘭時裝周新秀發表，古馳更大手筆在全世界50個城市的公共空間展現了醒目宣傳：包含紐約、米蘭、倫敦、羅馬、佛羅倫斯、拿坡里、東京、曼谷、首爾...等地都換上GUCCI藝術牆或告示牌，包含台北信義區香堤大道街頭便有著LED路燈旗；紅底、白色字樣的GUCCI ANCORA，其字眼不僅是GUCCI本季大秀名稱，色彩配置則來自Sabato de Sarno自己所擁有著一件GUCCI深紅色天鵝絨夾克。同時台北華山文創園區也將在9月22日晚間9點換上Ancora視覺，與米蘭時裝周同步在伸展台點燃大秀情緒。

而即便無法親身前往GUCCI大秀現場也不用擔心，GUCCI 2024春夏時裝發表也可在品牌官方Instagram、Youtube等社群平台同步直播，讓全世界的時尚愛好者於線上一同欣賞百年時裝屋的全新一頁。

GUCCI新任創意總監Sabato de Sarno，將在明晚發表第一季男女時裝。圖 / 翻攝自IG @ gucci
GUCCI新任創意總監Sabato de Sarno，將在明晚發表第一季男女時裝。圖 / 翻攝自IG @ gucci
名模Daria Werbowy在池畔演繹了GUCCI全新時尚首飾系列，大氣簡約也性感。圖 / 翻攝自IG @ gucci
名模Daria Werbowy在池畔演繹了GUCCI全新時尚首飾系列，大氣簡約也性感。圖 / 翻攝自IG @ gucci
除了全世界40多個城市，台北信義區香堤大道街頭也可看到GUCCI的LED路燈旗，預告大秀的即將展開。圖 / GUCCI提供
除了全世界40多個城市，台北信義區香堤大道街頭也可看到GUCCI的LED路燈旗，預告大秀的即將展開。圖 / GUCCI提供

品牌 米蘭 時裝周

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