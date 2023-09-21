整理包／4大超商「雙十連假補班日」限時優惠一次看！咖啡、霜淇淋、思樂冰全入列

為迎接即將到來的雙十國慶4天連假，本周六（9月23日）是補班補課日，為撫慰補班、補課族的心情，4大超商再次祭出限時優惠，包括上班族提振精神最需要的咖啡，以及大眾最愛的霜淇淋、思樂冰全入列，別忘了趁優惠檔期好好犒賞自己。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN為上班族打氣加油，自9月22日至9月24日推出CITY PRIMA大杯精品美式咖啡（冰／熱）、CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果可享同品項買1送1；酷聖石複合店推出指定冰品買1球送1球。

9月23日補班日當天還有思樂冰「果漾蘋果風味蘇打」大杯買1送1、持icash Pay支付可享霜淇淋買1送1。

●全家便利商店

為了慰勞上班族連上6天班的辛勞，全家便利商店9月22日至9月24日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，首推全家便利商店與WA!COOKIES聯手推出的「荔枝烏龍霜淇淋」，用療癒力滿滿的Fami!ce霜淇淋犒賞自己。

全家便利商店「康康五」9月22日至9月24日推出Let’s Café特濃美式咖啡（冰熱不限）、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）、黑松茶花一番煎茶、朕一品金門高坑牛肉麵、奧利奧香草捲心酥、FamiCollection天然水（610ml），WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕等可享同品項買1送1優惠。

●萊爾富

萊爾富9月21日至9月24日於Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café系列特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，優惠最低5.8折起，不僅同品項可冰熱任選，兌換日期更長達85天，還可跨店取、分批領、轉贈好友。

萊爾富新上市的Hi Café大杯冰／熱巧克力歐蕾（售價50元），10月17日前可享單杯新品嘗鮮價39元；海鮮風味茶碗蒸（售價40元），10月17日前可享新品嘗鮮價35元。

●OKmart

OKmart於9月21日至9月23日推出「咖啡買2送1」活動，至全台900間門市購買大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。