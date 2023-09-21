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限100人！超市抗漲衛生紙2串半價來了 時間、地點曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
楓康超市9月24日在全台各門市，推出限量「抗漲」衛生紙。圖／楓康超市提供
楓康超市9月24日在全台各門市，推出限量「抗漲」衛生紙。圖／楓康超市提供

楓康超市推出「抗漲」衛生紙，9月24日在全台各門市，當日排隊前100名顧客，即可以2串119元優惠，購買原價2串260元的春風抽取衛生紙100抽8入。每人限購一組，數量有限，售完為止。

楓康超市表示，衛生紙是家庭必需品，楓康超市秉著對顧客的感恩之心，每月舉辦各種回饋活動，助民眾常有周末省荷包的小確幸。有這次的抗漲衛生紙超值優惠活動，讓民眾在經濟壓力加大、物價不斷上漲的情況下，依然能夠購買到高品質的生活用品，實踐民生抗漲的理念。

楓康超市說明，「抗漲」衛生紙活動為9月24日上午10時30分至下午1時，憑排隊前100名號碼牌，即可擁有價格超值、價差超大的春風抽取衛生紙「買一送一，第二串免費」優惠，同時也加入民生抗漲的行動。

楓康超市9月24日在全台各門市，推出限量「抗漲」衛生紙。圖／楓康超市提供
楓康超市9月24日在全台各門市，推出限量「抗漲」衛生紙。圖／楓康超市提供

衛生紙 超市 小確幸

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