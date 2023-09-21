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誠品新店試營運第二天驚爆停電 誠品：問題已排除

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
裕隆城「誠品生活新店」試營運第二天中午發生停電狀況。記者陳睿中／攝影
裕隆城「誠品生活新店」試營運第二天中午發生停電狀況。記者陳睿中／攝影

位於新店裕隆城的「誠品生活新店」昨日下午3點起展開試營運，迎來大量人潮前往朝聖體驗，試營運僅一天，今日中午約12點55分傳出停電消息，大約停電半小時；現場民眾表示，地下室一樓美食街停電又沒冷氣，民眾只能摸黑吃飯。對此，誠品生活回應「試營運期間仍在調整狀態，問題已經排除，謝謝大家的關心。」

針對誠品生活新店停電問題，台電回應，經查饋線供電線路皆正常，事故原因待後續查明，目前已派員至現場協助處理。

記者在「誠品生活新店」試營運首日現場也目擊，搭滿民眾的手扶梯運轉過程突然暫停運作，讓站在手扶梯的消費者紛紛嚇一大跳。

其他百貨業者表示，新商場開幕最容易發生跳電問題，新設備運轉一定會有突發狀況，高壓電變壓器或是弱電系統轉換異常，所以需要試營運期間去調整設備狀態。

停電 誠品 冷氣

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