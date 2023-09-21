iPhone 15明開賣 燦坤刷指定信用卡最高回饋3,260元 舊換新加碼20%
iPhone 15系列9月22日正式開賣，燦坤上週預購上線即秒殺，幸運搶到的果粉除了保證開賣日當天可搶先取貨，全台門市也有少量現貨限量發售，現場交機還可享有專業門市人員尊榮交機服務，無痛裝置轉移讓每位新機用戶都能完整備份、放心換新機。
迎接秋季最強換機潮，燦坤攜手星展銀行、台新銀行推出iPhone獨家購機方案，10月底前刷星展銀行或台新銀行信用卡購機，即可享直接現折2,500元優惠、或總市值最高2,860元的配件方案組2選1；刷台新銀行信用卡滿3.5萬，選配件組合加碼再送400燦坤K幣，最高購機回饋上看3,260元。使用其他付款方式則享有燦坤配件金回饋，10月5日前購買新款iPhone 15每滿萬元就送300元配件金，累積最高可獲得15,000元配件選購額度。
手邊有舊機的民眾，即日起至10月10日止，只要持舊款iPhone及指定款Apple Watch至燦坤回收換購新機，即可享有Apple獨家舊換新優惠，還能再享全市場最高20%估價回饋，iPhone最高回收價33,100元。
經常手滑、怕摔手機的民眾，燦坤還有獨家JustCare行動裝置險，不管是手滑摔壞、輾壓破碎抑或是泡水故障，甚至是遭竊損失，皆享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障，每月最低只要60元起。
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