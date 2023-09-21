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Lulu黃路梓茵、劉以豪站台品牌快閃店 自嘲金鐘紅毯裝尺度「會以大家不會翻臉為原則」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
劉以豪（左）、Lulu黃路梓茵身穿TOMMY HILFIGER秋冬新系列服飾，站台快閃店起跑活動！
劉以豪（左）、Lulu黃路梓茵身穿TOMMY HILFIGER秋冬新系列服飾，站台快閃店起跑活動！

劉以豪Lulu黃路梓茵頂高溫，身穿TOMMY HILFIGER秋冬新系列服飾，站台快閃店起跑活動！分別演繹品牌經典格紋毛料針織服飾，雖凸顯男帥女俏皮的樣貌，但天氣太好，讓劉以豪在活動後，也在社群平台說「快暈了」， 而Lulu黃路梓茵則發揮主持功力，描述一身的造型「輕熟，見長輩也適合」。

劉以豪和Lulu黃路梓茵多年沒有遇到彼此，還提到上次是在海外的活動上才有機會交談，因此在TOMMY HILFIGER的快閃店活動上，一見面就大讚對方一樣帥氣或是都沒有改變。而Lulu黃路梓茵再次入圍58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，被問到紅毯戰袍是否準備好？仍不忘開玩笑說「還沒挑好戰袍，尺度會以大家不會翻臉為原則」。近期都在台灣活動的劉以豪則是分享了自己最喜歡在秋冬的時候搭配針織衫，覺得「材質會讓人有溫暖的感覺」，特別是格紋設計深得他心。而Lulu黃路梓茵則偏愛自己在活動上穿的針織裙，除了有被包覆的感受，還表示「因為可以把腿擋住」，讓她穿搭時比較安心。

TOMMY HILFIGER秋季快閃店，包含代表戶外大自然精神的小動物道具以及由羽絨格紋製成的情境擺設。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER秋季快閃店，包含代表戶外大自然精神的小動物道具以及由羽絨格紋製成的情境擺設。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER全新秋季系列，將源於對自然和戶外活動的靈感，揉合經典美式學院元素呈現。因此同樣概念也延伸到快閃店中各具特色的設計，包含代表戶外大自然精神的小動物道具以及由羽絨格紋製成的情境擺設。首站自台北101信義廣場起跑，之後將會巡迴到台南新光三越、台中大遠百和板橋大遠百，讓消費者感受完整的產品氛圍。

劉以豪分享了自己最喜歡在秋冬的時候搭配針織衫，覺得「材質會讓人有溫暖的感覺」，特別是格紋設計深得他心。圖／TOMMY HILFIGER提供
劉以豪分享了自己最喜歡在秋冬的時候搭配針織衫，覺得「材質會讓人有溫暖的感覺」，特別是格紋設計深得他心。圖／TOMMY HILFIGER提供

Lulu黃路梓茵則、偏愛自己在活動上穿的針織裙，除了有被包覆的感受，還表示「因為可以把腿擋住」。圖／TOMMY HILFIGER提供
Lulu黃路梓茵則、偏愛自己在活動上穿的針織裙，除了有被包覆的感受，還表示「因為可以把腿擋住」。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER秋季系列格紋開襟衫，13,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER秋季系列格紋開襟衫，13,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER秋季系列格紋短版開襟衫，9,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER秋季系列格紋短版開襟衫，9,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER秋季系列卡其長褲，5,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER秋季系列卡其長褲，5,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

快閃 高溫 Lulu 黃路梓茵 劉以豪 台北101 新光三越

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