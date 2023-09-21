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GU秋冬新品改變很有感！必備寬版工作褲、厚底繫帶靴 風格潮流化更具年輕感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
模特兒演員茅島水樹成為GU代言人。圖／GU提供
模特兒演員茅島水樹成為GU代言人。圖／GU提供

風格變潮又更年輕化，就是流行品牌GU的未來發展方向！從最新的秋冬系列裡就能看到上述的變化，GU帶來更多街頭潮流化的單品，像是超寬版工作褲、厚底繫帶靴和半拉鍊休閒上衣都是過去品牌較少見的設計，種種細節都能讓消費者眼睛為之一亮。

GU可以單穿、疊加的女裝針織外套系列，不僅有中性色彩選擇，其中圓領開襟外套還提供薰衣草紫、柔軟寬鬆開襟外套則有湖水綠款式。圖／GU提供
GU可以單穿、疊加的女裝針織外套系列，不僅有中性色彩選擇，其中圓領開襟外套還提供薰衣草紫、柔軟寬鬆開襟外套則有湖水綠款式。圖／GU提供

GU要跟同集團的UNIQLO走出不一樣的路，於是繼去年在紐約曼哈頓SOHO區開設快閃店後，也預計於紐約成立產品研發總部，讓產品設計更具潮流感。不僅如此，連同代言人也分別找來20歲世代的模特兒演員大平修蔵、茅島水樹擔綱，因此新的廣告形象，也與過去截然不同，要拉攏更年齡更低群眾，也是GU想要走出亞洲市場的手段之一。

GU新廣告形象，也與過去截然不同，要拉攏更年齡更低群眾，也是GU想要走出亞洲市場的手段之一。圖／GU提供
GU新廣告形象，也與過去截然不同，要拉攏更年齡更低群眾，也是GU想要走出亞洲市場的手段之一。圖／GU提供

於是在最新一季的產品中，GU以「Urban Explorer」為概念打造系列服飾，自經典的樣式裡，變化出讓消費者有感且想入手的設計。像是可以單穿、疊加的女裝針織外套系列，不僅有中性色彩選擇，其中圓領開襟外套還提供薰衣草紫、柔軟寬鬆開襟外套則有湖水綠款式，讓女性在秋季搭配時不顯沉悶。另外，已經流行數季的工裝風穿搭，GU也推出進化版本的工裝褲系列來符合時下潮流趨勢，褲款具備經典大口袋，褲腳的抽繩設計可自由變換寬褲、束口褲兩種款式，隨場合變化不同穿搭。GU更為女孩推出工裝合身裙，藉前開衩設計搭配鞋襪造型，讓層次感更豐富。

模特兒演員大平修蔵成為GU代言人。圖／GU提供
模特兒演員大平修蔵成為GU代言人。圖／GU提供

除了服裝以外，多樣化的配件也是GU讓消費者有感改變的方式，今年秋冬就提供了帽子、包包、鞋款、眼鏡和項鍊等首飾。而熱銷的弧形肩包，因應季節變化推出燈心絨材質，搭配沉穩的大地色調。而必入手的輕量厚底繫帶女靴採厚底設計，讓腿部比例於視覺更加延伸，且單隻重量僅不到400公克，兼具流行之外，更能有舒適行走的腳感。

多樣化的配件也是GU讓消費者有感改變的方式，今年秋冬就提供了帽子、包包、鞋款、眼鏡和項鍊等首飾。圖／GU提供
多樣化的配件也是GU讓消費者有感改變的方式，今年秋冬就提供了帽子、包包、鞋款、眼鏡和項鍊等首飾。圖／GU提供

GU皮革側背包，990元。圖／GU提供
GU皮革側背包，990元。圖／GU提供

GU女裝輕量厚底繫帶靴，1,290元。圖／GU提供
GU女裝輕量厚底繫帶靴，1,290元。圖／GU提供

GU男裝超寬版工作褲，990元。圖／GU提供
GU男裝超寬版工作褲，990元。圖／GU提供

GU女裝圓領開襟外套，790元。圖／GU提供
GU女裝圓領開襟外套，790元。圖／GU提供

GU燈心絨弧形肩包，690元。圖／GU提供
GU燈心絨弧形肩包，690元。圖／GU提供

GU女裝柔軟寬鬆開襟外套，990元。圖／GU提供
GU女裝柔軟寬鬆開襟外套，990元。圖／GU提供

GU女裝工裝合身裙，790元。圖／GU提供
GU女裝工裝合身裙，790元。圖／GU提供

GU 紐約 UNIQLO

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