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遠百周年慶台中帶頭衝！全面回饋掀購物潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨周年慶第一棒由Top City台中大遠百今起正式開跑。圖／台中大遠百提供
遠東百貨周年慶第一棒由Top City台中大遠百今起正式開跑。圖／台中大遠百提供

進入周年慶季節，遠東百貨周年慶第一棒由遠百店王Top City台中大遠百帶頭先發，周年慶主題以「啟動新世界」為提案今日正式開跑，回應年度最強購物檔期，全館優惠齊發、信用卡回饋也全面開放同享正檔加碼，端出最高20%回饋，預計掀起購物熱潮。

中部高端客群在精品的消費力有目共睹，讓全台百貨店王、店后都在台中。台中大遠百為周年慶暖身的VIP預購成績出爐，遠百指出，精品表現仍然強勁、業績成長約2成，服飾業種也在秋冬新品表現上後勢看漲，看好周年慶期間逢連續假日，以及台中國慶煙火帶來觀光人潮與台中購物節的話題，今年周年慶業績預估較去年成長10%。

台中大遠百周年慶今日起展開至10月10日，緊接著新竹大遠百10月12日至10月31日登場，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花

蓮於10月19日至11月7日接棒。遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百在10月26日至11月14日加入，遠百竹北為11月9日至11月26日，最後一波為遠百板橋中山11月15日至12月4日。

周年慶採購清單，作為日常消耗必需品的美妝保養、換季秋冬服飾，是許多人首要的購入項目，遠百周年慶主打雙重優惠，化妝品、內睡衣單筆滿2,000送200元、首12日單筆1萬再加送200元。百貨服飾當日累計滿5,000送500元，還有百貨服飾累計5萬加送800元的高消費加碼禮。

入手高單價精品更要把握時間，台中大遠百國際精品首12日單筆1萬送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000元。大家電指定專櫃單筆1萬送1,000元、保健器材單筆滿5,000送600元。養生櫃單筆滿1萬送500元，珠寶黃金區加碼單櫃滿15萬送1,500元、35萬送5,000元。

周年慶期間還有13大銀行聯手釋出優惠，全館單筆刷滿6,000分6期送200元、刷滿10,000分6期送400元，9大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆刷滿1萬分6期送500元，另有，App會員首12日服裝單筆滿8,000送300元。預計透過優惠促銷等利多，帶動高消費與年輕族群加入購物潮。

Brunello Cucinelli淺色羊絨水桶包，71,200元。圖／台中大遠百提供
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dunhill cashmere短外套，96,000元。圖／台中大遠百提供
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蘭蔻NO.1小黑瓶發燒組超未來肌因賦活露(50ml+7mlx7+1ml)建議售價8,760元，優惠價3,942元。圖／台中大遠百提供
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雅詩蘭黛全方位小棕修護組特潤超導全方位修護露(50ml+15ml+7mlx5)建議售價8,700元，優惠價4,350元。圖／台中大遠百提供
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服飾、家用部門當日單筆滿55,000元贈AKOYA新骨瓷餐具15件組。圖／遠百提供
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周年慶HAPPY GO卡友來店禮送愜意生活購物袋。圖／遠百提供
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周年慶 業績

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