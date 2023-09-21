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好久不見！張曼玉突襲曝光新作 自導自演不怕別人怎麼看

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
在59歲生日當天，OLAY曝光了邀請張曼玉自己拍攝的短片廣告。圖／OLAY提供
在59歲生日當天，OLAY曝光了邀請張曼玉自己拍攝的短片廣告。圖／OLAY提供

曾奪下4座金馬影后，許多人心中的完美女神張曼玉，暌違銀幕多年，無預警在她9月20日59歲生日當天，曝光自編自導自演的全新創作短片，該短片不僅由她全權創作，剪輯，更親自配音與演出，影片一開頭的就說出，「好久不見，我這邊一切都很好，有在好好的愛自己，你呢？」，影片才剛曝光，讓許多影迷大呼太激動、太感動了！

該短片來自於保養品牌OLAY邀請張曼玉進行拍攝，且全權讓張曼玉自己拍攝剪輯，過程中OLAY沒有要求腳本，沒有廣告公司加入，就是一部張曼玉全創作的短片。

其實雙方情感早在2003年就開始，OLAY當時邀請張曼玉代言Regenerist新生高效大紅瓶系列，拍攝一系列經典影片，也讓雙方累積長久情誼相隔20年後，張曼玉原本已經息影多年，卻仍為了OLAY拍攝短片，且還是全創作，可見張曼玉對OLAY的感情深厚。

在影片中，張曼玉以寫信給人生摯友般，敘述自己這陣子的生活與感觸，她努力著過生活，享受生活，漫步在倫敦的大街小巷，或是跟朋友在草地上野餐，盡情享受自己的me time。

剛滿59歲的張曼玉，如今走過人生許多路，心態已經超越時間格局，讓她感悟到，真的得要好好的愛自己，「Life is Not a Race，每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」這是她一直以來的人生哲學，不斷通過自己的方式譜寫人生劇本。

幾乎已是息影狀況的張曼玉，在不拍電影之後，嘗試當起搖滾歌手與DJ，雖然惹得外界各種討論，但她卻不怕別人怎麼看，依然堅持嘗試自己喜愛的生活，此次OLAY合作，也是她開始的短片製作，也代表著她就想做自己喜歡的事情，解鎖人生不同的嘗試，不受年齡的拘束，找到無限可能。

在59歲生日當天，OLAY曝光了邀請張曼玉自己拍攝的短片廣告。圖／OLAY提供
在59歲生日當天，OLAY曝光了邀請張曼玉自己拍攝的短片廣告。圖／OLAY提供
在張曼玉自己拍攝的短片中，她學著愛自己，過出自在的生活。圖／OLAY提供
在張曼玉自己拍攝的短片中，她學著愛自己，過出自在的生活。圖／OLAY提供
在59歲生日當天，OLAY曝光了邀請張曼玉自己拍攝的短片廣告。圖／OLAY提供
在59歲生日當天，OLAY曝光了邀請張曼玉自己拍攝的短片廣告。圖／OLAY提供
在張曼玉自己拍攝的短片中，她學著愛自己，過出自在的生活。圖／OLAY提供
在張曼玉自己拍攝的短片中，她學著愛自己，過出自在的生活。圖／OLAY提供
息影多年，張曼玉無預警發布自編自導自演的短片。圖／OLAY提供
息影多年，張曼玉無預警發布自編自導自演的短片。圖／OLAY提供

影片 野餐

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